W Zdziariach mecz o fotel wicelidera

W sobotę i niedzielę (11-12 kwietnia) odbędą się mecze 19. kolejki stalowowolskiej ligi okręgowej. W sobotę w Zdziarach wicelider podejmie trzeci zespół Sokół Kamień. W rundzie jesiennej w meczu w Kamieniu triumfowała jedenastka trenera Pawła Szafrana, wygrywając 2:1. Bramki dla zwycięskiej ekipy z Zdziar zdobyli: Artur Łuczak i Jakub Cieśla, a pokonani strzelili gola po samobójczym trafieniu Patryka Drzymały.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Także w sobotę wybiegną na boisko piłkarze Olimpii Pysznica i Sparty Jeżowe, a pozostałe pięć spotkań odbędzie się w niedzielę. Rezerwy Stali Stalowa Wola zmierzą się w domu z Tanwią Wólka Tanewska. Ważne spotkanie w Chwałowicach. Jeziorak i LKS Brzyska Wola sąsiadują ze sobą w tabeli i marzą o podreperowaniu swojego jakże skromnego konta punktowego.

19. kolejka
11 kwietnia: LZS Zdziary - Sokół Kamień (13), Olimpia Pysznica - Sparta Jeżowe (16.30)
12 kwietnia: Siarka II Tarnobrzeg - San Kłyżów (11), Pogoń Leżajsk - Stal Nowa Dęba (15), Unia Nowa Sarzyna - Czarni Lipa (15), Jeziorak Chwałowice - LKS Brzyska Wola (15), Stal II Stalowa Wola - Tanew Wólka Tanewska (16).
Pauzuje Słowianin Grębów.

Tabela za www.regiowyniki.pl

