W Zdziarach czekają na lidera

Nie powinno zabraknąć emocji także w meczu rezerw Stali Stalowa Wola z Czarnymi Lipa. W ostatniej kolejce beniaminek zremisował u siebie z Unią Nowa Sarzyna, a wcześniej odniósł trzy zwycięstwa.W Chwałowicach spotkają się zespoły, które kilka dni temu po raz pierwszy w tej rundzie dopisały po meczu komplet punktów.

5. kolejka, 3 września: Jeziorak Chwałowice - San Kłyżów, Unia Nowa Sarzyna - LKS Brzyska Wola, Stal II Stalowa Wola - Czarni Lipa, LZS Zdziary - Tanew Wólka Tanewska, Olimpia Pysznica - Stal Nowa Dęba, Siarka II Tarnobrzeg - Sparta Jeżowe (wszystkie mecze o 17), Pogoń Leżajsk - Słowianin Grębów (18), pauzuje Sokół Kamień.