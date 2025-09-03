Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 3 września 2025

W Zdziarach czekają na lidera

Dzisiaj, w środę 3 września odbędą się mecze 5. kolejki stalowowolskiej ligi okręgowej. Najciekawiej zapowiada się mecz LZS Zdziary z Tanwią Wólka Tanewska, a więc liderem tabeli ligowej, który nie stracił w tym sezonie jeszcze ani jednego punktu.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nie powinno zabraknąć emocji także w meczu rezerw Stali Stalowa Wola z Czarnymi Lipa. W ostatniej kolejce beniaminek zremisował u siebie z Unią Nowa Sarzyna, a wcześniej odniósł trzy zwycięstwa.W Chwałowicach spotkają się zespoły, które kilka dni temu po raz pierwszy w tej rundzie dopisały po meczu komplet punktów.

5. kolejka, 3 września: Jeziorak Chwałowice - San Kłyżów, Unia Nowa Sarzyna - LKS Brzyska Wola, Stal II Stalowa Wola - Czarni Lipa, LZS Zdziary - Tanew Wólka Tanewska, Olimpia Pysznica - Stal Nowa Dęba, Siarka II Tarnobrzeg - Sparta Jeżowe (wszystkie mecze o 17), Pogoń Leżajsk - Słowianin Grębów (18), pauzuje Sokół Kamień.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Vincent Thoni w finale turnieju Młoda GieKSa w Katowicach
Stalowa Wola
Vincent Thoni w finale turnieju Młoda GieKSa w Katowicach
Tanew wciąż płynie rwącym nurtem
Stalowa Wola
Tanew wciąż płynie rwącym nurtem
Pamięć i pasja - XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego
Stalowa Wola
Pamięć i pasja - XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego
6. Memoriał Lucjana Treli, czyli boks na ringu w... MDK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
6. Memoriał Lucjana Treli, czyli boks na ringu w... MDK w Stalowej Woli
Oliwia Sybicka finalistką 56. edycji Bohdan Tomaszewski Cup
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka finalistką 56. edycji Bohdan Tomaszewski Cup
Jacek Stępień - kapitan od zadań specjalnych
Nisko
Jacek Stępień - kapitan od zadań specjalnych
Porażka Stali we Wrocławiu z młodzieżowym Śląskiem
Stalowa Wola
Porażka Stali we Wrocławiu z młodzieżowym Śląskiem
San pokonał Siarkę, a LZS Zdziary przywiózł komplet punktów z Kamienia
Stalowa Wola
San pokonał Siarkę, a LZS Zdziary przywiózł komplet punktów z Kamienia
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu