W Zbydniowie Rotunda strąciła Lotnika, w Rozwadowie San nie ustrzelił Orła

Pierwsze śliwki robaczywki… Młodzi piłkarze Sanu zapłacili frycowe w meczu z Orłem, ale to przecież dopiero początek sezonu (fot. Adam P./PKS SAN Stalowa Wola)

Pięć bramek dla Rotundy zdobył Daniel Guściora. Wszystkie w pierwszej połowie, dwie z rzutów karnych. Natomiast hat-tricka zaliczył 19-letni Miłosz Kulik. Pojawił się na płycie boiska po przerwie i w ciągu pięciu minut trzykrotnie umieścił piłkę w bramce Lotnika.

Zwycięsko zainaugurowała sezon Sanna Zaklików. Do przerwy w spotkaniu z Jutrzenką w Kopkach remisowała 1:1, ale w przerwie jej piłkarze podregulowali celowniki i strzelili cztery gole.

Uśmiechnięci z wyjazdu wracali również Herosi Słomiana-Krzaki. Pewnie pokonali w Harasiukach Tanew i teraz mają zamiar wracać także radośnie po meczu w Rudniku.

Klasa B grupa II. Wyniki 1. kolejki:

SAN STALOWA WOLA - ORZEŁ GLINIANKA 0:2 (0:1) -- fotorelacja z meczu

Smutek (26), Lokaj (80)

POLONIA PRZĘDZEL - CZARNI II LIPA 1:3 (1:1)

Ruszkowski (6) - Kozieł (45), Winiarski (57), Krakowski (80)

JUTRZENKA KOPKI - SANNA ZAKLIKÓW 2:5 (1:1)

Żarkowski (22), Melnik (89) - Zarzeczny (10, 47), Bryczek (66, 68), Odrzywolski (75)

WICHRY RZECZYCA DŁUGA - WKS KURZYNA 2:0 (1:0)

Haliniak (36, 60)

HURAGAN ZDZIECHOWICE - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 0:2 (0:0)

Chaber (66), Trzuskot (82)

HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - TANEW HARASIUKI 4:0 (2:0)

Pchełka (33), Potyrała (43), W.Tofil (60), Kutyła (77)

LOTNIK TURBIA - ROTUNDA KRZESZÓW 0:9 (0:5)

Guściora (15-karny, 38, 36-karny, 40, 44), Kusz (46), Kulik (75, 76, 81)

2. kolejka

16 sierpnia: Czarni II - Rotunda (16), Orzeł R. - Herosi (17) Kurzyna - Huragan (17.30), 17 sierpnia: Tanew - Lotnik (11), Polonia - San (14), Sanna - Wichry (17), Orzeł G. - Jutrzenka (17)