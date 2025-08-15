Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Zaleszany Krzeszów Harasiuki 15 sierpnia 2025

W Zbydniowie Rotunda strąciła Lotnika, w Rozwadowie San nie ustrzelił Orła

Po czterech latach do rozgrywek wśród seniorów wrócił Parafialny Klub Sportowy San Stalowa Wola. Młodziutka drużyna z Rozwadowa podejmowała Orła Gliniankę i po meczu zebrała za swoją grę wiele pochlebnych recenzji, ale trzy punkty zainkasowali goście. Najefektowniej rozpoczęła sezon Rotunda Krzeszów, która rozgromiła Lotnika Turbia. Mecz rozgrywano na boisku w Zbydniowie.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pierwsze śliwki robaczywki… Młodzi piłkarze Sanu zapłacili frycowe w meczu z Orłem, ale to przecież dopiero początek sezonu (fot. Adam P./PKS SAN Stalowa Wola)

Pięć bramek dla Rotundy zdobył Daniel Guściora. Wszystkie w pierwszej połowie, dwie z rzutów karnych. Natomiast hat-tricka zaliczył 19-letni Miłosz Kulik. Pojawił się na płycie boiska po przerwie i w ciągu pięciu minut trzykrotnie umieścił piłkę w bramce Lotnika.
Zwycięsko zainaugurowała sezon Sanna Zaklików. Do przerwy w spotkaniu z Jutrzenką w Kopkach remisowała 1:1, ale w przerwie jej piłkarze podregulowali celowniki i strzelili cztery gole.
Uśmiechnięci z wyjazdu wracali również Herosi Słomiana-Krzaki. Pewnie pokonali w Harasiukach Tanew i teraz mają zamiar wracać także radośnie po meczu w Rudniku.

Klasa B grupa II. Wyniki 1. kolejki:

SAN STALOWA WOLA - ORZEŁ GLINIANKA 0:2 (0:1) -- fotorelacja z meczu
Smutek (26), Lokaj (80)
POLONIA PRZĘDZEL - CZARNI II LIPA 1:3 (1:1)
Ruszkowski (6) - Kozieł (45), Winiarski (57), Krakowski (80)
JUTRZENKA KOPKI - SANNA ZAKLIKÓW 2:5 (1:1)
Żarkowski (22), Melnik (89) - Zarzeczny (10, 47), Bryczek (66, 68), Odrzywolski (75)
WICHRY RZECZYCA DŁUGA - WKS KURZYNA 2:0 (1:0)
Haliniak (36, 60)
HURAGAN ZDZIECHOWICE - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 0:2 (0:0)
Chaber (66), Trzuskot (82)
HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - TANEW HARASIUKI 4:0 (2:0)
Pchełka (33), Potyrała (43), W.Tofil (60), Kutyła (77)
LOTNIK TURBIA - ROTUNDA KRZESZÓW 0:9 (0:5)
Guściora (15-karny, 38, 36-karny, 40, 44), Kusz (46), Kulik (75, 76, 81)

2. kolejka
16 sierpnia: Czarni II - Rotunda (16), Orzeł R. - Herosi (17) Kurzyna - Huragan (17.30), 17 sierpnia: Tanew - Lotnik (11), Polonia - San (14), Sanna - Wichry (17), Orzeł G. - Jutrzenka (17)

Udostępnij artykuł:

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Retman rozbił Sarzynę. Premierowe zwycięstwo Milenium
Nisko
Retman rozbił Sarzynę. Premierowe zwycięstwo Milenium
LZS Żabno pierwszym liderem. Udany debiut Trucka. Cztery minuty Bukowej
Nisko
LZS Żabno pierwszym liderem. Udany debiut Trucka. Cztery minuty Bukowej
Marta Szeliga mistrzynią Podkarpacia Młodziczek
Stalowa Wola
Marta Szeliga mistrzynią Podkarpacia Młodziczek
„Okręgówka” od piątku do niedzieli
Stalowa Wola
„Okręgówka” od piątku do niedzieli
„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia
Jarocin
„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia
Po dwóch golach Mażysza, Sokół Nisko zremisował z Karpatami
Nisko
Po dwóch golach Mażysza, Sokół Nisko zremisował z Karpatami
Będzie kolejny transfer do Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Będzie kolejny transfer do Stali Stalowa Wola
Chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię
Stalowa Wola
Chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu