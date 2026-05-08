W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli

Zawody odbywały się w Warszawie na pływalni OSiR w dzielnicy Włochy i zgromadziły na starcie funkcjonariusz wszystkich służb mundurowych. Reprezentanci stalowowolskiej straży pożarnej wywalczyli trzy medale, w tym dwa złote!

Krystian Bąk był bezkonkurencyjny w wyścigu na 50 m stylem motylkowym, a na 100 m stylem dowolnym wywalczył „brąz” w kategorii wiekowej 40+, a Jakub Polowski triumfował na 50 m stylem klasycznym w kategorii wiekowej 18-39 lat.

Jeszcze jeden strażak z Podkarpacia stanął w Warszawie na podium - bryg. w st. spocz. Mariusz Wójcicki. Był najszybszy na 100 m stylem motylkowym, a na 100 m stylem zmiennym zajął miejsce trzecie (kat. 40+)

Ponadto Podkarpacie reprezentowali także; st. sekc. Michał Majka z KP PSP w Jarosławiu i Maciej Zimoń z KP PS Pożarnej w Brzozowie.

Zawody organizowane są ku pamięci kom. Wacława Lejko – funkcjonariusza Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, który zginął we wrześniu 2017 roku podczas nurkowania w jeziorze Garda we Włoszech. To wydarzenie ma także szczególny wymiar dla mieszkańców Stalowej Woli i regionu. Dwa lata później, w tym samym jeziorze, podczas próby bicia rekordu świata w nurkowaniu, zginął żołnierz 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku – mł. chor. Sebastian Marczewski ze Stalowej Woli.