Od lewej: bryg. w stanie spocz. Mariusz Wójcicki, asp. Maciej Zimoń (KP PSP Brzozów), mł.bryg. Krystian Bąk (KP PSP Stalowa Wola), mł. kpt. Jakub Polowski (KP PSP Stalowa Wola), st.sekc. Michał Majka (KP PSP Jarosław)
Stalowa Wola 8 maja 2026

W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli

Świetny występ w reprezentacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w VI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji zanotowała dwójka strażaków KP PSP w Stalowej Woli: mł. bryg. Krystian Bąk i mł. kpt. Jakub Polowski.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody odbywały się w Warszawie na pływalni OSiR w dzielnicy Włochy i zgromadziły na starcie funkcjonariusz wszystkich służb mundurowych. Reprezentanci stalowowolskiej straży pożarnej wywalczyli trzy medale, w tym dwa złote!

Krystian Bąk był bezkonkurencyjny w wyścigu na 50 m stylem motylkowym, a na 100 m stylem dowolnym wywalczył „brąz” w kategorii wiekowej 40+, a Jakub Polowski triumfował na 50 m stylem klasycznym w kategorii wiekowej 18-39 lat.
Jeszcze jeden strażak z Podkarpacia stanął w Warszawie na podium - bryg. w st. spocz. Mariusz Wójcicki. Był najszybszy na 100 m stylem motylkowym, a na 100 m stylem zmiennym zajął miejsce trzecie (kat. 40+)
Ponadto Podkarpacie reprezentowali także; st. sekc. Michał Majka z KP PSP w Jarosławiu i Maciej Zimoń z KP PS Pożarnej w Brzozowie.

Zawody organizowane są ku pamięci kom. Wacława Lejko – funkcjonariusza Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, który zginął we wrześniu 2017 roku podczas nurkowania w jeziorze Garda we Włoszech. To wydarzenie ma także szczególny wymiar dla mieszkańców Stalowej Woli i regionu. Dwa lata później, w tym samym jeziorze, podczas próby bicia rekordu świata w nurkowaniu, zginął żołnierz 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku – mł. chor. Sebastian Marczewski ze Stalowej Woli.

