24 października 2025

W ten weekend śpimy godzinę dłużej! Zmiana czasu na zimowy

To już ten moment w roku, gdy czas płynie… trochę inaczej. W nocy z 24 na 25 października przestawiamy zegarki z 3:00 na 2:00, co oznacza, że zyskujemy dodatkową godzinę snu!

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zmiana z czasu letniego na zimowy to drobna rzecz, ale potrafi wywołać sporo zamieszania - zwłaszcza wśród tych, którzy wstają wcześnie albo mają poranny dyżur. Na szczęście większość smartfonów i komputerów zrobi to za nas automatycznie.

Warto jednak pamiętać o tradycyjnych zegarach, kuchenkach i budzikach, które wciąż wymagają ręcznej korekty.

Niektórzy cieszą się z tej „bonusowej” godziny snu, inni narzekają na wcześniejsze zachody słońca i dłuższe wieczory. Jedno jest pewne - czas zimowy zostanie z nami aż do końca marca, więc czas wyjąć z szafy ciepły koc, zrobić herbatę z miodem i cieszyć się jesiennym klimatem.

