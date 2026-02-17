W tej sprawie trzeba więcej namysłu

Na sesji postulat ten podnosił radny Damian Marczak. Zaznaczył też, że w obecnej sytuacji miasta, taka „wyprzedaż” nieruchomości była łatwa do przewidzenia.

– Nie mamy wyboru, by ratować budżet trzeba wyprzedawać w zasadzie wszystko, co jest możliwe do sprzedania – mówił. Jego zdaniem, sprawa sprzedaży nieruchomości przy ul. Energetyków wymaga jednak namysłu, tym bardziej, że na mieszkania komunalne i socjalne oczekuje w Stalowej Woli wiele osób.

Ten budynek nie nadaje się do adaptacji

Z takim postawieniem sprawy o wyprzedaży” nie zgodził się prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Argumentował też, że budynek przy Energetyków z racji swej wewnętrznej konstrukcji i rozplanowania nie nadaje się do adaptacji na komunalne czy socjalne mieszkania, gdyż byłaby to bardzo droga operacja. Lepiej więc go sprzedać, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na pozyskanie takich lokali w innych miejscach. Podkreślał też, że budynek ten nie posiada odpowiedniej liczby miejsc parkingowych wymaganych obecnie przy blokach mieszkalnych.

– Sprzedaż nieruchomości stanowi istotny wkład w kształtowanie budżetu po stronie dochodów miasta. Tereny i nieruchomości, które są „uśpione” i niewykorzystane od kilku lat, trzeba ożywiać i przekazywać do komercjalizacji. To przynosi miastu podatki, daje miejsca pracy. Decyzja o podziale nieruchomości przy ul. Energetyków na dwie części: mieszkaniową i usługową, którą rada wcześniej podjęła, jest decyzją racjonalną i uzasadnioną – mówił prezydent Nadbereżny.

Nowe centrum gospodarczo-usługowe?

Jego zdaniem, to także wpisuje się w zmianę funkcji całej ulicy Energetyków, która przestaje być tylko arterią wlotowo-wylotową ze Stalowej Woli, ale zyskuje też otoczenie gospodarcze.

– Robimy to i widzimy diametralną zmianę w zakresie funkcji ulicy Energetyków. Ja to porównywałem do ulicy Komisji Edukacji Narodowej. I taki jest plan, by ulica Energetyków tak zaczęła pracować, aby to było nowe centrum gospodarczo-usługowe Stalowej Woli, bardzo istotne w połączeniu z Niskiem – powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Przewodnicząca zagroziła

Prezydent Nadbereżny i radny Marczak kilkakrotnie polemizowali ze sobą, wchodzili sobie w słowo, aż w końcu wkroczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Stalowej Woli, Agata Krzek.

– Ja przypomnę, jedno ad vocem nie może przekraczać dwóch minut, w imieniu klubu – siedmiu minut. Przewodniczący rady może zgłaszać uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wypowiedzi na sesji. Szanujmy się, szanowni państwo. Nie będziemy tu siedzieć 10 godzin, bo sobie będziecie wchodzić w słowo, często podejmowane są tematy nie dotyczące bezpośrednio projektu uchwały. Od tego są komisje! Proszę o spokój, albo ogłoszę przerwę do jutra do godziny 21 – zagroziła w pewnym momencie Agata Krzek.

W głosowaniu 13 radnych było za sprzedażą zabudowanej nieruchomości przy ul. Energetyków, 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie prezydent Nadbereżny zapowiedział, że na kolejnej sesji przedstawi projekt uchwały o kierunkach rozwoju budownictwa społecznego w Stalowej Woli (zablokowana jest na razie sprawa budowy kolejnego bloku przy ul. Orzeszkowej, bo wymagałoby to większej, niż wcześniej założono, ingerencji w pobliski las).