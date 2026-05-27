W szczelinie nieścisłości i nie tylko…

Poetka, choć urodziła się w Rozwadowie, od ponad czterdziestu lat związana jest z Krakowem. Przez trzydzieści pięć lat pracowała jako przewodniczka turystyczna, co znalazło odzwierciedlenie w niektórych jej wierszach. Tomik „My” to niezwykła podróż przez świat emocji, relacji międzyludzkich i wspomnień. Każdy wiersz w tym zbiorze stanowi subtelną refleksję nad tym, co nas łączy, co dzieli i co definiuje nas jako ludzi. „My” to poezja pełna ciepła i mądrości, która potrafi wzruszyć i skłonić do głębokiej zadumy. Tomik został wydany w starannej, estetycznej oprawie, podkreślającej wyjątkowy charakter zawartych w nim utworów.

Z kolei tom „Szczelina nieścisłości” jest wyrazem poszukiwań autorki po bezbrzeżnej mapie świata. - Autorka działa na płaszczyźnie wspomnienia i teraźniejszości, ale to, co w tym tomiku wydaje się najważniejsze, to powołanie na nowo przeszłości, tak, aby zaistniała naprawdę. Polzer czyni to bardzo delikatnie, prawie bezboleśnie, choć przecież boimy się kotła ze złem i smoły, ale nie boimy się szeptu, który z tych wierszy się wydobywa i tego, co najważniejsze: porządnej, warsztatowej roboty, który z wiersza czyni cel drogi - napisał we wstępie Michał Piętniewicz.

- Poezję piszę od wielu lat, zawsze czerpiąc inspirację z tego, co mnie otacza - z relacji międzyludzkich, z własnych doświadczeń, z emocji, które towarzyszą codziennemu życiu - podkreśla Małgorzata Polzer.