W Stalowej Woli powstanie kolejny zbiornik retencyjny

Zadaniem takiego zbiornika jest gromadzenie wód opadowych i roztopowych, które później mogą być wykorzystywane m.in. do podlewania miejskiej zieleni. Dzięki inwestycji miasto zyska dodatkowe zabezpieczenie przed suszą i intensywnymi opadami.

Budowa odbędzie się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zbiornik będzie miał pojemność około 1 770 m sześć, a użytkową blisko 947 m sześć. W ramach inwestycji przewidziano również: przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę drogi technologicznej do zbiornika o długości ok. 120 metrów, wykonanie instalacji zasilających i odprowadzających wodę wraz z regulacją przepływu, montaż separatorów podczyszczających, budowę ogrodzenia systemowego oraz bram i furtek, instalację oświetlenia terenu, monitoring wizyjny z trzema punktami kamerowymi oraz tablice informacyjne i dydaktyczne. Prace mają potrwać 20 miesięcy, z czego 10 miesięcy przewidziano na etap projektowania.

Nowy zbiornik jest jednym z dziesięciu zadań realizowanych w ramach tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury miasta. W projekcie uwzględniono m.in. retencje osiedlowe, podwórka międzyblokowe, zbiorniki podziemne, odwodnienie ulic oraz odbetonowywanie placów. Całkowita wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 14,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi ponad 10,7 mln zł.