Stalowa Wola 13 września 2025

W Stalowej Woli powstanie Centrum Kompetencji Dronowych

Prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował mieszkańców o ważnej inwestycji, która już wkrótce stanie się strategicznym projektem dla regionu. W Stalowej Woli powstanie Centrum Kompetencji Dronowych - innowacyjny ośrodek wspierający rozwój nowoczesnych technologii bezzałogowych statków powietrznych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Temat dronów jest ostatnio bardzo na czasie. Dlatego mam bardzo ważne informacje. Miasto Stalowa Wola razem z naszymi partnerami: gminą Zaleszany i gminą Pysznica startowało w programie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W tym konkursie uzyskaliśmy spośród dziewięciu ośrodków w Polsce finansowanie na stworzenie Stalowowolskiego Centrum Kompetencji, właśnie w technikach dronowych. Tu w Stalowej Woli, dzięki środkom z KPO, dzięki temu programowi będziemy mogli sfinansować cały system teleinformatyczny, system monitoringu i wykrywania, lądowisk oraz całej inżynierii, technologii, która będzie wzmacniać techniki dronowe w Stalowej Woli. Ale to nie koniec programów, w których startujemy. Czekamy na rozstrzygnięcia kolejnych, ważnych programów, które będą tworzyły w Stalowej Woli Centrum Kompetencji Dronowych, dlatego, że Stalowa Wola jest zawsze na czasie. Tworzymy technologię podwójnego zastosowania. Mamy do tego kompetencje i determinację i "stalową wolę” - powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Centra Kompetencji Dronowych powstają w ramach ogólnopolskiego programu i mają być fundamentem rozwoju rynku dronowego. Zgodnie z założeniami, będą one miejscami, w których testowane i wdrażane będą nowoczesne technologie, w tym systemy monitorowania ruchu dronów, zarządzania lotami, a także rozwiązania pozwalające na bezpieczne operacje poza zasięgiem wzroku. W wybranych lokalizacjach mają działać również ośrodki szkoleniowe i poligonowe, które będą służyły zarówno profesjonalnym operatorom, jak i przedsiębiorcom zainteresowanym rozwijaniem usług opartych na dronach.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

