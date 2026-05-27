W Stalowej Woli powstał podkarpacki oddział pielęgniarek anestezjologicznych

Przewodniczącą nowego oddziału została Małgorzata Juda, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w stalowowolskim szpitalu.

– Wystartowaliśmy oficjalnie 12 maja, w symbolicznym dla wszystkich pielęgniarek dniu, czyli Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki. Pomysł utworzenia oddziału zrodził się z potrzeby integracji środowiska pielęgniarek pracujących w anestezjologii i intensywnej terapii oraz stworzenia przestrzeni do wspólnego rozwoju zawodowego i naukowego – mówi Małgorzata Juda.

Jak podkreśla przewodnicząca, działalność Towarzystwa ma umożliwić organizację szkoleń, warsztatów i konferencji, a także wymianę doświadczeń pomiędzy personelem różnych szpitali. Celem jest również wypracowywanie wspólnych standardów opieki nad pacjentami.

W skład zarządu weszły przedstawicielki kilku podkarpackich placówek medycznych. Oprócz Małgorzaty Judy są to: Beata Witek z Rzeszowa, Joanna Chowaniec, Katarzyna Małodobry oraz Beata Szwedo ze Stalowej Woli.

Nowo powstały oddział chce skupić się nie tylko na integracji środowiska, ale także na rozwoju naukowym. W działalność organizacji zaangażowana jest m.in. dr Aneta Lesiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego, co ma pomóc w realizacji projektów badawczych i rozwoju pielęgniarstwa opartego na aktualnej wiedzy medycznej.

Powstanie oddziału wsparła dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

- Nasze działania spotkały się z dużą życzliwością i otwartością ze strony dyrekcji szpitala. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć działalność organizacyjną i rozwijać inicjatywę, która ma służyć zarówno personelowi, jak i pacjentom - podkreśla Małgorzata Juda.

Z inicjatywy cieszy się także kierownictwo szpitala.

- Pielęgniarki z naszego OAiIT mają ogromny potencjał i duże chęci do działania. To, że podkarpacki oddział Towarzystwa powstał właśnie w Stalowej Woli, pokazuje, że ich praca i zaangażowanie są dostrzegane i doceniane - mówi Beta Koń, pielęgniarka naczelna stalowowolskiego szpitala.