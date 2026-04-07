W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 12 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Spotkanie będzie miało formę castingu połączonego z warsztatem, który poprowadzi artysta związany z Teatr KTO - jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup teatru ulicznego w Polsce.

Organizatorzy podkreślają, że nie szukają wyłącznie aktorów, ale przede wszystkim ludzi otwartych, ciekawych świata i gotowych na twórcze wyzwania. Wystarczy mieć ukończone 16 lat i dobrą kondycję fizyczną. Doświadczenie sceniczne nie jest wymagane.

- To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spróbować czegoś nowego i współtworzyć projekt od podstaw - zaznaczają inicjatorzy. Uczestnicy będą mieli okazję pracować pod okiem doświadczonych artystów z europejskich teatrów ulicznych, a w przyszłości brać udział w festiwalach i wyjazdach artystycznych.

Projekt zakłada stworzenie stałego zespołu, który będzie rozwijał się wraz z kolejnymi spektaklami i działaniami w przestrzeni miejskiej. Jak podkreślają organizatorzy, kluczowa jest współpraca i wspólne budowanie artystycznej tożsamości grupy.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu modernizacji budynku Ballady, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Osoby zainteresowane udziałem mogą przyjść samodzielnie lub zabrać znajomych. Organizatorzy zachęcają: - Przyjdź i sprawdź, czy ulica może stać się Twoją sceną.