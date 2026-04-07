Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zyczenia Powiat NIsko
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 kwietnia 2026

W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny

W Stalowej Woli powstaje nowa inicjatywa artystyczna, która może przyciągnąć zarówno pasjonatów sceny, jak i osoby szukające zupełnie nowych doświadczeń. Tworzony jest teatr uliczny, a jego organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w otwartym warsztacie - bez względu na wcześniejsze doświadczenie aktorskie.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 12 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Spotkanie będzie miało formę castingu połączonego z warsztatem, który poprowadzi artysta związany z Teatr KTO - jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup teatru ulicznego w Polsce.

Organizatorzy podkreślają, że nie szukają wyłącznie aktorów, ale przede wszystkim ludzi otwartych, ciekawych świata i gotowych na twórcze wyzwania. Wystarczy mieć ukończone 16 lat i dobrą kondycję fizyczną. Doświadczenie sceniczne nie jest wymagane.

- To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spróbować czegoś nowego i współtworzyć projekt od podstaw - zaznaczają inicjatorzy. Uczestnicy będą mieli okazję pracować pod okiem doświadczonych artystów z europejskich teatrów ulicznych, a w przyszłości brać udział w festiwalach i wyjazdach artystycznych.

Projekt zakłada stworzenie stałego zespołu, który będzie rozwijał się wraz z kolejnymi spektaklami i działaniami w przestrzeni miejskiej. Jak podkreślają organizatorzy, kluczowa jest współpraca i wspólne budowanie artystycznej tożsamości grupy.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu modernizacji budynku Ballady, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Osoby zainteresowane udziałem mogą przyjść samodzielnie lub zabrać znajomych. Organizatorzy zachęcają: - Przyjdź i sprawdź, czy ulica może stać się Twoją sceną.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu