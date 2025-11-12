W Stalowej Woli po raz pierwszy „Żywa Biblioteka”. Zamiast książek - rozmowy z ludźmi

Podczas wydarzenia zamiast tradycyjnych książek będzie można „wypożyczać” ludzi - osoby, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami, historiami i spojrzeniem na świat. Każdy uczestnik będzie mógł porozmawiać z wybraną „Żywą Książką”, zadać pytania i lepiej zrozumieć drugiego człowieka.

W katalogu „Żywych Książek” znajdą się m.in.:

Amazonka – kobieta z żelaza ,

Homer – osoba niewidoma ,

Wegetarianka i joginka ,

Osoba z ADHD ,

Osoba z depresją.

Jak podkreślają organizatorzy, „Żywa Biblioteka” to doskonała okazja do przełamywania stereotypów, budowania empatii i poszerzania horyzontów. To spotkanie z autentycznymi historiami ludzi, których często nie mamy okazji poznać na co dzień.

Kiedy i gdzie: 27 listopada 2025 r. (czwartek), godz. 13:00–16:00

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – Filia w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2025 r. telefonicznie i mailowo:

tel. 15 842 05 65, kom. 504 778 926, e-mail: bpstalowa@pzpw.pl