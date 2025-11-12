W Stalowej Woli po raz pierwszy „Żywa Biblioteka”. Zamiast książek - rozmowy z ludźmi

Podczas wydarzenia zamiast tradycyjnych książek będzie można „wypożyczać” ludzi - osoby, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami, historiami i spojrzeniem na świat. Każdy uczestnik będzie mógł porozmawiać z wybraną „Żywą Książką”, zadać pytania i lepiej zrozumieć drugiego człowieka.
W katalogu „Żywych Książek” znajdą się m.in.:
-
Amazonka – kobieta z żelaza,
-
Homer – osoba niewidoma,
-
Wegetarianka i joginka,
-
Osoba z ADHD,
-
Osoba z depresją.
Jak podkreślają organizatorzy, „Żywa Biblioteka” to doskonała okazja do przełamywania stereotypów, budowania empatii i poszerzania horyzontów. To spotkanie z autentycznymi historiami ludzi, których często nie mamy okazji poznać na co dzień.
Kiedy i gdzie: 27 listopada 2025 r. (czwartek), godz. 13:00–16:00
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – Filia w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2025 r. telefonicznie i mailowo:
tel. 15 842 05 65, kom. 504 778 926, e-mail: bpstalowa@pzpw.pl
