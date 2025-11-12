Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
0.0 / 5
Stalowa Wola 12 listopada 2025

W Stalowej Woli po raz pierwszy „Żywa Biblioteka”. Zamiast książek - rozmowy z ludźmi

Już 27 listopada w stalowowolskiej filii Biblioteki Pedagogicznej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - „Żywa Biblioteka”. To inicjatywa, jakiej w naszym mieście jeszcze nie było.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas wydarzenia zamiast tradycyjnych książek będzie można „wypożyczać” ludzi - osoby, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami, historiami i spojrzeniem na świat. Każdy uczestnik będzie mógł porozmawiać z wybraną „Żywą Książką”, zadać pytania i lepiej zrozumieć drugiego człowieka.

W katalogu „Żywych Książek” znajdą się m.in.:

  • Amazonka – kobieta z żelaza,

  • Homer – osoba niewidoma,

  • Wegetarianka i joginka,

  • Osoba z ADHD,

  • Osoba z depresją.

Jak podkreślają organizatorzy, „Żywa Biblioteka” to doskonała okazja do przełamywania stereotypów, budowania empatii i poszerzania horyzontów. To spotkanie z autentycznymi historiami ludzi, których często nie mamy okazji poznać na co dzień.

Kiedy i gdzie: 27 listopada 2025 r. (czwartek), godz. 13:00–16:00
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – Filia w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2025 r. telefonicznie i mailowo:
tel. 15 842 05 65, kom. 504 778 926, e-mail: bpstalowa@pzpw.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Hutnik” na sprzedaż za 15 milionów. Kasyno zawiesiło działalność
Stalowa Wola
„Hutnik” na sprzedaż za 15 milionów. Kasyno zawiesiło działalność
Oszustwo na „wypadek” w Zaleszanach. Dwoje zatrzymanych, pieniądze uratowane
Zaleszany
Oszustwo na „wypadek” w Zaleszanach. Dwoje zatrzymanych, pieniądze uratowane
W blasku ogniska. 11 listopada w Rozwadowie
Stalowa Wola
W blasku ogniska. 11 listopada w Rozwadowie
Stalowa Wola w czołówce Podkarpacia pod względem sprzedaży „małpek”
Stalowa Wola
Stalowa Wola w czołówce Podkarpacia pod względem sprzedaży „małpek”
Nowa karetka dla szpitala w Nisku
Nisko
Nowa karetka dla szpitala w Nisku
Delegacja RCEZ w Nisku w Genui w ramach projektu Erasmus+
Nisko
Delegacja RCEZ w Nisku w Genui w ramach projektu Erasmus+
Stalowowolanin pokaże niezwykłe zakątki Ameryki Południowej
Stalowa Wola
Stalowowolanin pokaże niezwykłe zakątki Ameryki Południowej
Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo
Stalowa Wola
Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu