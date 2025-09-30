Miesięcznik
Stalowa Wola 30 września 2025

W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień

30 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza odbyła się konferencja „Wspólnie o profilaktyce uzależnień”, inaugurująca w Stalowej Woli program Porozumienie Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka (PSSEP). W wydarzeniu uczestniczyli pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się profilaktyką.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Pomysł na zorganizowanie tej konferencji wziął się stąd, że jednym z zadań gminnego programu, którym się zajmuję, jest prowadzenie działań profilaktycznych, bo one są bardzo istotne. Dlatego też temat spotkania poświęcony jest profilaktyce, ale także poważnemu problemowi FASD - piciu alkoholu przez kobiety w ciąży. Chcemy pokazać, że ten problem istnieje i wskazać, jak można próbować go okiełznać. Zależało nam też, by zaprosić osoby, które w tym temacie mają duże doświadczenie - mówiła Anna Golik, pełnomocnik prezydenta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

Jednym z głównych prelegentów był Sylwester Lewandowski z Instytutu Nowej Kultury, który przybliżył założenia programu PSSEP. - W czasach, gdy działała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skupiała ona wokół siebie tzw. gminy wiodące. Wśród nich była już wtedy Stalowa Wola. Ten czas minął, ale potrzeba współpracy i wymiany doświadczeń pozostała. Dlatego Instytut Nowej Kultury jest inicjatorem porozumienia Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka, które jednoczy gminy chcące działać lepiej, więcej i skuteczniej - tłumaczył.

Lewandowski zwrócił też uwagę na aktualne wyniki badań dotyczące zachowań młodych ludzi. - Wiosną tego roku opublikowano badania, które pokazały, że młodzież wciąż sięga po używki. Owszem, obserwujemy niewielki spadek spożycia alkoholu, ale w jego miejsce pojawiają się inne uzależnienia - czynnościowe i behawioralne, jak media społecznościowe, gry, hazard. Do tego dochodzą środki psychoaktywne, tzw. dopalacze. Coraz częściej też rodzice nie reagują na to, że ich dzieci sięgają po alkohol. To dla nas wyraźny sygnał: zajmijcie się także profilaktyką skierowaną do rodziców - podkreślał.

Program konferencji obejmował wystąpienia ekspertów z zakresu profilaktyki FASD, procedur szkolnych w sytuacjach zagrożenia demoralizacją nieletnich oraz motywowania kobiet do abstynencji w ciąży. Spotkanie zakończyły warsztaty praktyczne prowadzone przez Jagodę Fudałę - „Jak rozmawiać z osobą z problemem alkoholowym?”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

