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Stalowa Wola 1 lipca 2026

W Stalowej Woli działają kurtyny wodne dla ochłody mieszkańców

Stalowa Wola ponownie uruchomiła miejskie kurtyny wodne, które w gorące dni zapewniają mieszkańcom chwilę orzeźwienia i ulgę od wysokich temperatur. Instalacje działają codziennie w godzinach od 8 do 20 i są obsługiwane przez Miejski Zakład Komunalny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Urządzenia chłodzące zostały rozmieszczone w dwóch punktach miasta. Pierwszy znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4, natomiast drugi działa w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Okulickiego. Dzięki temu z kurtyn mogą korzystać zarówno spacerujący mieszkańcy, jak i uczniowie oraz osoby przemieszczające się po centrum i osiedlach.

Jak podkreślają służby miejskie, kurtyny wodne mają przede wszystkim poprawiać komfort w trakcie fal upałów. Delikatna mgiełka wodna obniża odczuwalną temperaturę i pozwala na krótką, ale skuteczną przerwę od skwaru.

Za ich działanie odpowiada Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, który dba o sprawność instalacji i ich codzienną obsługę. Rozwiązanie to od lat wpisuje się w wakacyjne działania miasta, mające na celu łagodzenie skutków upałów w przestrzeni publicznej.

Miejskie kurtyny wodne pozostaną dostępne dla mieszkańców przez cały okres wysokich temperatur.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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