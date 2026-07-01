W Stalowej Woli działają kurtyny wodne dla ochłody mieszkańców

Urządzenia chłodzące zostały rozmieszczone w dwóch punktach miasta. Pierwszy znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4, natomiast drugi działa w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Okulickiego. Dzięki temu z kurtyn mogą korzystać zarówno spacerujący mieszkańcy, jak i uczniowie oraz osoby przemieszczające się po centrum i osiedlach.

Jak podkreślają służby miejskie, kurtyny wodne mają przede wszystkim poprawiać komfort w trakcie fal upałów. Delikatna mgiełka wodna obniża odczuwalną temperaturę i pozwala na krótką, ale skuteczną przerwę od skwaru.

Za ich działanie odpowiada Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, który dba o sprawność instalacji i ich codzienną obsługę. Rozwiązanie to od lat wpisuje się w wakacyjne działania miasta, mające na celu łagodzenie skutków upałów w przestrzeni publicznej.

Miejskie kurtyny wodne pozostaną dostępne dla mieszkańców przez cały okres wysokich temperatur.