W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18

U 19

Stal rozpoczęła sezon w lidze juniorów starszego od wyjazdowego zwycięstwa nad Lublinianką 86:74 (18:21, 17:16, 25:17, 26:20) - najwięcej punktów zdobyli dla naszej drużyny: Zając 24 (2x3), Baran 17, Malecki 15, Malynovskyi 14, Kędra 8 (2x3). W 2. kolejce „zielono-czarni” przegrali u siebie bardzo wyraźnie z Niedźwiadkami Przemyśl 75:112 (21:22, 17:40, 20:26, 17:34). Dla Stali najwięcej punktów zdobyli: Malynovskyi 20 (2x3), Baran 19, Malecki 10, Zając 10 (2x3), Kędra 7 (1x3). Dla Niedźwiadków, ich ukraiński rozgrywający Ilia Nesterenko 42 (4x3) i Filip Olejarz 36 (3x3).

Kuźnia Koszyków rozpoczęła sezon dwoma porażkami. W pierwszym meczu przegrała u siebie z Resovią 52:98 (12:24, 9:30, 9:21, 22:23) - najwięcej punktów dla KK: Dziechciarz 15 (2x3), Pomarenko 10 (2x3), Wilk 7 (1x3), Witych 6, Rogala 5 (1x3) - a w drugim, także rozgrywanym w swojej hali, uległa MOSir-owi Krosno 76:85 (20:14, 25:21, 20:26, 11:24) - Dziechciarz 23 (2x3), Wilczak 16, Pomarenko 11 (3x3), Maciejak 7 (1x3), Wilk 6 (1x3).

U 17

Dobrze w nowy sezon weszli juniorzy Stali. W 1. kolejce nasza drużyna pokonała bardzo pewnie Sokół Łańcut 95:53 (34:6, 20:16, 21:14, 20:17) - punkty: Skuciński 27 (1x3), Malynovskyi 25 (2x3), Malecki 20 (2x3), Domański 9 (2zx3), Błyskal 7, Kędra 3 (1x3), Frankiewicz 2, Dziura 2 - a w drugim występie, pokonała w Dębicy Wisłokę 106:82 (22:23, 34:15, 20:25, 30:19) - punkty: Malynovskyi 37, Malecki 25, Błyskal 17 (1x3), Skuciński 15, Frankiewicz 8, Zawisza 2, Skiba 2.

Kuźnia Koszykówki ma po dwóch kolejkach na koncie zwycięstwo i porażkę. W Rzeszowie przegrała z AZS Politechniką 60:78 (10:28, 9:21, 15:20, 26:12). Punkty: Pomarenko 22, Wilk 17 (1x3), Wilczak 8, Otto 7 (1x3), Wyka 4, Skrzypczak 2. Drugi mecz „Kowale” rozstrzygnęli na swoją korzyść. Pokonali w Rzeszowie drużynę zgłoszona do rozgrywek pod nazwą Fundacja Rozwoju Rekreacji i Sportu Basketball Clinic 135:36 (49:5, 34:9, 31:8, 29:14). Punkty: Wilk 23m, Siudzik 19, Jędral 17 (2x3), Skrzypczak 15, Otto 13 (1x3), Szeliga 11, Karbarz 10 (1x3), Pachla 8, Wyka 6, T.Faraś 6, Owanek 4, Wilczak 3.

U 15

W rozgrywkach kadetów mamy tylko jednego reprezentanta - Cerkamed CSM Kuźnia Koszykówki. Na inaugurację drużyna prowadzona przez trenera Jerzego Szambelana przegrał z Siarką 73:89 (24:18, 19:16, 19:21, 11:34). Najwięcej punktów zdobyli: Igor Pomarenko - 33 (1x3) i Aleksander Jędral - 15 (3x3). Ponadto punktowali: Mizera 9 (1x3), Kowalik 6(1x3), Otto 4, Marchut 2, Olejarczyk 1. Dla Siarki najwięcej punktów zdobyli: Karol Orzechowski 35 (2x3) i Krzysztof Włodarczyk 31 (1x3).