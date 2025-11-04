Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 4 listopada 2025

W sprawie rozwoju miasta. Nikt nie był przeciw

Rada Miejska Stalowej Woli, bez głosu sprzeciwu przyjęła 3 listopada uchwałę w sprawie kierunków rozwoju gospodarczego miasta. Mają one uczynić ze Stalowej Woli ośrodek nowoczesnych technologii oraz biznesu. Przyjęte stanowisko to jednocześnie sprzeciw wobec propozycji przenoszenia strefy przemysłowej na teren Ciemnego Kąta oraz lasu przy ul. Wrzosowej.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Rada Miejska podkreśliła, że Stalowa Wola konsekwentnie buduje swoją przyszłość w oparciu o przemysł wysokich technologii, elektromobilność, sztuczną inteligencję oraz nowoczesną energetykę, w tym technologię małych reaktorów modułowych (SMR). To wizja gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i współpracy – z pełnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

– Apelujemy do wszystkich osób pełniących funkcje publiczne oraz instytucji współtworzących ład instytucjonalny w Polsce o wsparcie dla tych działań i ich ochronę przed próbami dezorganizacji – czytamy w stanowisku.

Jednocześnie radni wyrazili swój sprzeciw wobec pojawiających się propozycji zmian w kierunkach rozwoju miasta.

– Rada Miejska w Stalowej Woli z pełną stanowczością sprzeciwia się próbom zmiany układu przestrzennego Parku (Strategiczny Park Inwestycyjny – red.), polegającym na zamianie południowych terenów inwestycyjnych na inne lokalizacje, w tym lasy Ciemnego Kąta oraz obszar przy ul. Wrzosowej. Tereny te pełnią ważne funkcje społeczne i środowiskowe – Ciemny Kąt to las o charakterze społecznym, intensywnie wykorzystywany przez mieszkańców i stanowiący rejon ujęć wody pitnej, a las przy ul. Wrzosowej to istotny bufor dla osiedla Hutnik, już dziś odczuwającego wpływ sąsiedztwa przemysłowego. Propozycje przemieszczania strefy inwestycyjnej w te obszary są nieakceptowalne zarówno z punktu widzenia urbanistyki i ochrony środowiska, jak i interesu społecznego mieszkańców Stalowej Woli – głosi uchwała.

Czytamy w niej również, iż „Miasto Stalowa Wola przestrzega zasady, zgodnie z którą wycinka drzew nie jest prowadzona bez ostatecznego potwierdzenia decyzji inwestycyjnej, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej oraz opinią właściwej sejmowej komisji ds. ochrony środowiska. Należy rozróżnić formalne przygotowanie nieruchomości pod inwestycję od faktycznego przekształcenia terenu, które następuje dopiero po finalizacji umowy z inwestorem i przejęciu działki na potrzeby budowy zakładu oraz rozpoczęcia zatrudnienia”.

Za przyjęciem tej uchwały głosowało 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, jeden radny nie oddał głosu, a 2 było nieobecnych.

– Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli za głos miłości dla naszego miasta – za to, że ponad podziałami politycznymi stajemy razem w obronie rozwoju Stalowej Woli i przyszłości jej mieszkańców – mówił po głosowaniu prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przyjęte stanowisko zostanie przekazane Parlamentarzystom Województwa Podkarpackiego, członkom Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Lasów Państwowych, Generalnemu i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz wszystkim instytucjom zaangażowanym w powstanie Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty
Jeżowe
Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty
Liście spadają, praca wre. Jesienne porządki w Stalowej Woli i okolicach
Stalowa Wola
Liście spadają, praca wre. Jesienne porządki w Stalowej Woli i okolicach
Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi
Stalowa Wola
Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi
Utrudnienia w Zaklikowie. Ulica Janowska zamknięta do końca roku
Zaklików
Utrudnienia w Zaklikowie. Ulica Janowska zamknięta do końca roku
Rusza ósma edycja „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”
Stalowa Wola
Rusza ósma edycja „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”
Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
Stalowa Wola
Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
Młodzi radni zakończyli kadencję
Stalowa Wola
Młodzi radni zakończyli kadencję
Dusze wymagały
Dusze wymagały
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu