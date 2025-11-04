W sprawie rozwoju miasta. Nikt nie był przeciw

Rada Miejska podkreśliła, że Stalowa Wola konsekwentnie buduje swoją przyszłość w oparciu o przemysł wysokich technologii, elektromobilność, sztuczną inteligencję oraz nowoczesną energetykę, w tym technologię małych reaktorów modułowych (SMR). To wizja gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i współpracy – z pełnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

– Apelujemy do wszystkich osób pełniących funkcje publiczne oraz instytucji współtworzących ład instytucjonalny w Polsce o wsparcie dla tych działań i ich ochronę przed próbami dezorganizacji – czytamy w stanowisku.

Jednocześnie radni wyrazili swój sprzeciw wobec pojawiających się propozycji zmian w kierunkach rozwoju miasta.

– Rada Miejska w Stalowej Woli z pełną stanowczością sprzeciwia się próbom zmiany układu przestrzennego Parku (Strategiczny Park Inwestycyjny – red.), polegającym na zamianie południowych terenów inwestycyjnych na inne lokalizacje, w tym lasy Ciemnego Kąta oraz obszar przy ul. Wrzosowej. Tereny te pełnią ważne funkcje społeczne i środowiskowe – Ciemny Kąt to las o charakterze społecznym, intensywnie wykorzystywany przez mieszkańców i stanowiący rejon ujęć wody pitnej, a las przy ul. Wrzosowej to istotny bufor dla osiedla Hutnik, już dziś odczuwającego wpływ sąsiedztwa przemysłowego. Propozycje przemieszczania strefy inwestycyjnej w te obszary są nieakceptowalne zarówno z punktu widzenia urbanistyki i ochrony środowiska, jak i interesu społecznego mieszkańców Stalowej Woli – głosi uchwała.

Czytamy w niej również, iż „Miasto Stalowa Wola przestrzega zasady, zgodnie z którą wycinka drzew nie jest prowadzona bez ostatecznego potwierdzenia decyzji inwestycyjnej, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej oraz opinią właściwej sejmowej komisji ds. ochrony środowiska. Należy rozróżnić formalne przygotowanie nieruchomości pod inwestycję od faktycznego przekształcenia terenu, które następuje dopiero po finalizacji umowy z inwestorem i przejęciu działki na potrzeby budowy zakładu oraz rozpoczęcia zatrudnienia”.

Za przyjęciem tej uchwały głosowało 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, jeden radny nie oddał głosu, a 2 było nieobecnych.

– Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli za głos miłości dla naszego miasta – za to, że ponad podziałami politycznymi stajemy razem w obronie rozwoju Stalowej Woli i przyszłości jej mieszkańców – mówił po głosowaniu prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przyjęte stanowisko zostanie przekazane Parlamentarzystom Województwa Podkarpackiego, członkom Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Lasów Państwowych, Generalnemu i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz wszystkim instytucjom zaangażowanym w powstanie Strategicznego Parku Inwestycyjnego.