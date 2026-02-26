W Sosnowcu siedem trójek w czwartej kwarcie. Jak będzie w rewanżu?

Pierwsze spotkanie obu drużyn było widowiskiem o dwóch obliczach. Po 20 minutach gospodarze prowadzili 46:34, a po trzeciej odsłonie ich przewaga wzrosła do 14 punktów (62:48). Decydująca okazała się jednak czwarta kwarta, wygrana przez Stal różnicą… 17 punktów (32:15). Aż 21 „oczek” zdobyła nasza drużyna po rzutach „za trzy”. Dwie sekundy przed syreną kończąca mecz, celnie za łuku przymierzył Jakub Kunc i był to rzut, który przesądził o zwycięstwie Stali 80:77.

Zagłębie, prowadzone przez byłego trenera Stali z czasów gry w najwyższej klasie rozgrywkowej – Tomasza Służałka – to zespół, który potrafi punktować w delegacji. Bilans 6 zwycięstw w 12 meczach wyjazdowych potwierdza, że sosnowiczanie nie tracą jakości poza własną halą.

Początek meczu Stal Stalowa Wola – Zagłębie Sosnowiec w piątek, 27 lutego o godz. 18 w hali SiR.

11. kolejka, 23 listopada 2025 r.

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - STAL STALOWA WOLA 77:80 (23:16, 13:18, 26:14, 15:32)

ZAGŁĘBIE: Nojszewski 25, Gołek 21 (4x3), M.Krawiec 15 (2x3), Piechowicz 5 (1x3), Viscardi oraz Maślanka 5, J.Krawiec 2, Bogdanowicz, Complak.

STAL: Siemianiuk 20 (4x3), Maciejak 15 (1x3), Krzywdziński 13 (8 zb.), Łabuda 3 (1x3), Maciej Paterek oraz Kunc 14 (2x3), Krzek 9, Jadaś 5, Marcin Paterek 1.