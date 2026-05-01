W Sosnowcu bez bramek. Zagłębie - Stal 0:0

Jeden punkt wywalczył w swoim debiucie w roli trenera Stali Stalowa Wola, Dariusz Kantor. „Zielono-czarni” w wyjazdowym spotkaniu z sąsiadem z tabeli, Zagłębiem Sosnowiec posiadali optyczną przewagę, częściej posiadali piłkę, oddali więcej strzałów na bramkę rywala i byli drużyną, której bardziej zależy na zwycięstwie, ale musieli zadowolić się tylko remisem. Przed meczem uczczono minutą ciszy pamięć Łukasza Litewki - posła na Sejm RP, wielkiego fana Zagłębia, który zginął w wypadku drogowym.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Był to pierwszy mecz Tomasza Łuczywka w roli trenera Zagłębia na ArcelorMittal Park w Sosnowcu, a także trenerski debiut trenera Stali Dariusza Kantora, który trzy dni przed tym meczem zastąpił Macieja Musiała.
Szkoleniowiec naszej drużyny desygnował do gry jedenastkę, którą zazwyczaj rozpoczynał mecze jego poprzednik. W Zagłębiu brakowało pauzujących za cztery żółte kartki: Mateusza Matrasa i Linus Rönnberga, a w wyjściowej jedenastce pojawił się mi.in. były obrońca „Stalówki” w latach 2017-19, Grzegorz Janiszewski.

W pierwszej połowie częściej piłką operowali stalowcy, jednak nie stwarzali klarownych sytuacji strzeleckich. Najbliżej zdobycia bramki był w 37. minucie Maksymilian Hebel. Po jego potężnym strzale z rzutu wolnego z ponad 35 metrów piłka ostemplowała poprzeczkę. Uderzenie było tak soczyste, że aż bramką całą zatrzęsło...
Także poprzeczka uratowała Stal przed utratą bramki. W 19. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, „główkował” w nią Grzegorz Janiszewski.

W drugą połowę lepiej weszli gospodarze. Atakowali wyżej i w 57. minucie powinni objąć prowadzenie. Michał Barć przejął piłkę przed polem karnym Stali, następnie „zatańczył” z Furtakiem, a Getingera położył na ziemi na 15 metrze i oddał płaski strzał. Na szczęście dla Stali uczynił to zbyt czytelnie i za słabo. Mikołaj Smyłek spokojnie złapał piłkę.
Chwilę później w roli głównej wystąpił bramkarz Zagłębia - 20-letni Kacper Siuta, broniąc uderzenie Hebla z 10 metrów, a za moment bliski celu był Krystian Getinger. Piłka po jego uderzeniu zza pola karnego przeleciała kilkadziesiąt centymetrów obok bramki Zagłębia.

W ostatnim kwadransie meczu obydwie drużyny odkryły się, atakowały większą ilością zawodników i kilka razy zakotłowało się pod bramkami, ale piłka do bramki nie wpadła ani razu i mecz zakończył się identycznym wynikiem, jak… 40 lat temu w pierwszym meczu o ligowe punkty pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Stalą Stalowa Wola.

Zagłębie Sosnowiec - Stal Stalowa Wola 0:0
Zagłębie: Siuta – Szot, Janiszewski, Mironowicz, Gryszkiewicz, Predenkiewicz (75 Boruń), Broniewski, Barć (90 Dziedzic), Pawlusiński (75 Laskowski), Snopczyński (75 Sobczak), Szykawka.
Stal: Smyłek – Jaroszewski, Żemło (61 Oko), Furtak, Getinger, Kendzia, Radecki, Hebel, Hrnciar (70 Niedbała), Zaucha (82 Tomalski), Śpiewak (70 Wolny).
Sędziował Łukasz Ostrowski (Szczecin).
Żółte kartki: Janiszewski, Gryszkiewicz - Furtak.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

