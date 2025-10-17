W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała

Na razie lepiej w rozgrywkach drugoligowych radzą sobie koszykarze ze stolicy Podbeskidzia. W pięciu meczach odnieśli cztery zwycięstwa: w domu z GTK Gliwice 90:73, Zagłębiem Sosnowiec 96:86, AZS AWF Miners Katowice 69:55 oraz na wyjeździe z MKKS Rybnik 81:72 i ponieśli jedną tylko porażkę, w Bytomiu z Polonią 75:85.

Gra Basketu Hills w dużej mierze opiera się na formie najbardziej doświadczonych zawodników: 44-letniego Roberta Kozaczki (śr. 18,8 pkt/mecz) oraz 31-letniego Konrada Mamcarczyka (śr. 19,2 pkt/mecz). Wsparciem dla nich jest młody i utalentowany środkowy Miłosz Matyja, który imponuje skutecznością pod tablicami (śr. 12 zb./mecz).

W ubiegłym sezonie Stal przegrała w swojej hali z Basketem Hills 62:77. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli: Kozaczka 14 (3x3), Matyja 13, a dla Stali: Łabuda 12 (4x3), Tarnawski 12 i Baran 10.

6. kolejka:

STAL STALOWA WOLA - BASKET HILLS BIELSKO-BIAŁA (sob. 17), Niedźwiadki Przemyśl - MKKS Rybnik, AZS Jarosław - UJK Kielce, Wisła Kraków - pempaVita Resovia, Polonia Bytom - MKS II Dąbrowa Górnicza, AZS AWF Miners Katowice - Polaris Tarnowskie Góry, AZS AGH Kraków - Cracovia 1906