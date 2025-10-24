Miesięcznik
W ostatniej kolejce Pogoń pokonała Stal II Stalowa Wola. Dwie bramki zdobył Ihor Maliarenko (pierwszy z lewej) - Fot. MZKS Pogoń Leżajsk
W sobotę w Leżajsku poznamy mistrza rundy jesiennej

Liga okręgowa. W sobotę, 25 października o godz. 17 na stadionie w Leżajsku rozpocznie się mecz, który wyłoni najlepszą drużynę na półmetku sezonu 2025/26. Czy LZS Zdziary będą tym zespołem, który pierwszy zdobędzie twierdzę „Piwoszy”?

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pogoń na swoim stadionie nie zwykła tracić punktów. Z sześciu meczów, jakie rozgrywała u siebie, wygrała… sześć. Wicelider ze Zdziar na wyjazdach radzi sobie „średnio na jeża”, by nie powiedzieć, że przeciętnie. Wygrał dwa mecze, w Kamieniu 2:1 i w Stalowej Woli 2:0. Jeden mecz zakończył remisem - w Chwałowicach 3:3, a dwa przegrał; w Nowej Dębie 2:3 i w Lipie 0:2.
Smaczkiem w tym meczu będzie snajperski pojedynek najlepszych „bombardierów” obydwu drużyn, Ihora Maliarenki z Pogoni i Artura Łuczaka ze Zdziar. Obaj mają na koncie po 18 strzelonych goli i przewodzą w rankingu najlepszych strzelców stalowowolskiej ligi okręgowej.
W tym samym dniu, ale dwie godziny wcześniej dojdzie do spotkania sąsiadów w Pysznicy. Olimpia podejmie rezerwy Stali Stalowa Wola.

13. kolejka:
25 października: Olimpia Pysznica - Stal II Stalowa Wola (15), Stal Nowa Dęba - LKS Brzyska Wola (15), Pogoń Leżajsk - LZS Zdziary (17)
26 października: Siarka II - Unia Nowa Sarzyna (11), Sparta Jeżowe - Jeziorak Chwałowice (14), Słowianin Grębów - Czarni Lipa (14), Sokół Kamień - Tanew Wólka Tanewska (14)
pauzuje San Kłyżów

Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu