W sobotę uroczyste otwarcie mostu w Bielinach

Most powstał dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniosło blisko 30 milionów złotych. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 43 miliony zł. Zakres inwestycji objął budowę mostu trzyprzęsłowego, zespolonego jako belka ciągła z głównym przęsłem nurtowym wzmocnionym konstrukcją łukową. Środkowe przęsło mostu ma rozpiętość ok. 120 m, przęsła na terenach zalewowych zaprojektowano o rozpiętości 35 m. Środkowe przęsło mostu zostało wzmocnione łukiem z wieszakami pionowymi. Łącznie obiekt ma długość ok. 570 metrów. Znajduje się na nim jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu po 2,75 m każdy oraz chodnik i bariery ochronne. Wraz z mostem powstały drogi dojazdowe i infrastruktura towarzysząca, która usprawni komunikację w całym regionie.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, organizatorzy zapraszają na dalsze świętowanie w Zespole Dworsko-Parkowym w Bielinach. W programie m.in.: