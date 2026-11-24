Na pierwszą ślizgawkę mieszkańcy będą mogli wybrać się już w południe. Otwarcie zaplanowano na godz. 12 na Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej 10A.

Lodowisko będzie działać w sesjach rozpoczynających się o pełnych godzinach. Każda z nich potrwa 45 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin wejść i cen biletów można znaleźć na stronie SiR Stalowa Wola.

Na rozpoczęcie sezonu zapraszają prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Mateusz Nowak, prezes zarządu SiR Stalowa Wola.