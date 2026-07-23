W sobotę potańcówka w Parku Miejskim

Impreza rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 22. O muzyczną oprawę wydarzenia zadba DJ Wojtus, który przygotuje repertuar zachęcający do wspólnej zabawy na parkiecie.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
25 lipca w Parku Miejskim w Stalowej Woli odbędzie się miejska potańcówka, na którą zapraszają prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek.
Impreza rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 22. O muzyczną oprawę wydarzenia zadba DJ Wojtus, który przygotuje repertuar zachęcający do wspólnej zabawy na parkiecie.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
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