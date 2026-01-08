W sobotę „pod balonem” turniej seniorskich drużyn. Grać będą dla Oliwiera

Chłopiec potrzebuje m.in.: bezdrenowych pomp insulinowych, systemu ciągłego monitorowania glikemii, lasera biostymulacyjnego wspierającego regenerację tkanek, konsultacji specjalistycznych, materiałów opatrunkowych i preparatów na alergie skórne. Koszt rocznej terapii omnipodami to około 17 000 zł — bez refundacji w Polsce.W turnieju weźmie udział 10 drużyn seniorskich, które zostały podzielone na dwie grupy. Najlepsze zespoły awansują do fazy finałowej, gdzie rozegrane zostaną spotkania o miejsca – aż do wielkiego finału.

Mecze trwać będą 2x10 minut (bez zmiany stron), każda drużyna składa się z 7 zawodników + bramkarz (dopuszczalny wariant 6+1), obowiązywać bedą zmiany lotne - dokonywane w dowolnym momencie - i obuwie bez wkrętów (hala/balon).

Grupa A: Herosi Słomiana-Krzaki, United ZKW, Czarni Lipa, Łęg Stany, 18. Pułk Saperów Nisko.

Grupa B: Francesco PUKS Jelna, Huragan Zdziechowice, Bukowa Jastkowice, Sanna Zaklików, San Kłyżów.

Otwarcie turnieju o godz. 15.45. Pierwszy mecz o godz. 16. Finał ok. godz. 21.

Ty takżę możesz pomóc Olivierowi: www.zrzutka.pl/t32djd