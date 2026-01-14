Miesięcznik
W sobotę „pod balonem” PCPN 10 drużyn grało dla Oliwiera. W finale Łęg Stany pokonał San Kłyżów

W sobotę, 10 stycznia w namiocie pneumatycznym Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli rozgrywano był charytatywny turniej piłkarski seniorów. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn, podzielonych na dwie grupy. Przed, a także w trakcie i po turnieju prowadzona była zbiórka pieniędzy dla 4-letniego Oliviera chorującego na cukrzycę typu 1. Organizatorem wydarzenia był trener Artur Kielarski.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Chłopiec potrzebuje m.in.: bezdrenowych pomp insulinowych, systemu ciągłego monitorowania glikemii, lasera biostymulacyjnego wspierającego regenerację tkanek, konsultacji specjalistycznych, materiałów opatrunkowych i preparatów na alergie skórne. Koszt rocznej terapii omnipodami to około 17 000 zł — bez refundacji w Polsce.

Grupa A: Herosi Słomiana-Krzaki, United ZKW, Czarni Lipa, Łęg Stany, Milenium Bieliny.

Grupa B: Francesco PUKS Jelna, Huragan Zdziechowice, Bukowa Jastkowice, Sanna Zaklików, San Kłyżów.

W meczu o pierwsze miejsce lider klasy A grupa I, Łęg Stany pokonał ostatnie zespół ligi okręgowej, San Kłyżów 3:0. Trzecie miejsce zajęła drużyna Czarnych Lipa, po zwycięstwie nad Bukową Jastkowice 4:0.W meczu o piąte miejsce Milenium Bieliny pokonało Sannę Zaklików 4:2. O siódme, Huragan Zdziechowice przegrał rzutami karnymi 1:3 z zespołem United ZKW (w podstawowym czasie gry był remis bezbramkowy), a w spotkaniu o 9. miejsce Herosi Słomiana-Krzaki pokonali Francesco Jelną 2:1.

Przed pierwszym meczem główny bohater sobotniego wydarzenia, 4-letni Oliwier wręczył Karolinie Partyce, bramkarce drużyny Mamuśki Stal Stalowa Wola, pamiątkowy puchar z podziękowaniami za udział zespołu w turnieju charytatywnym rozgrywanym w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 roku pod balonem.

Ty takżę możesz pomóc Olivierowi! Zobacz!

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

