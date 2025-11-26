Miesięcznik
Stalowa Wola 26 listopada 2025

W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli

Już w sobotę, 29 listopada, mieszkańcy Stalowej Woli i okolic będą mogli oficjalnie rozpocząć sezon zimowy na lodzie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas inauguracji na uczestników czeka wiele atrakcji:

  • 12:00–15:00 – gry, zabawy i nauka jazdy na łyżwach z instruktorem – idealne dla dzieci i początkujących.

  • Od 15:00 – trzy sesje jazdy na łyżwach, każda trwająca 45 minut.

  • 18:00–21:00 – Andrzejkowa dyskoteka na lodzie z muzyką i zimową atmosferą.

Lodowisko Miejskie znajduje się przy ul. Hutniczej 10a. Poza dniem otwarcia lodowisko działa według stałego harmonogramu:

  • Poniedziałek–Piątek: 15:00 – 20:45

  • Sobota, Niedziela i Święta: 12:00 – 20:45

Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach i trwają 45 minut, co pozwala każdemu wygodnie zaplanować czas na zabawę i sportową aktywność.

Nie przegapcie okazji, by rozpocząć zimę w ruchu i świetnej atmosferze!

