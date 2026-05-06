Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. MDK Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 6 maja 2026

W sobotę Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Lasowiackie Serce”

Stalowa Wola ponownie stanie się stolicą polskiego folkloru. Już 9 maja w Hali Sportowej PSP nr 3 odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Lasowiackie Serce”, organizowany przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na parkiecie zaprezentują się pary taneczne z różnych regionów kraju, rywalizujące w tańcach narodowych takich jak mazur, krakowiak, kujawiak, oberek czy polka. Występy oceniane będą przez profesjonalne jury, które zwróci uwagę na technikę, muzykalność oraz charakter prezentacji.

Turniej ma formułę widowiska artystycznego, łączącego elementy tradycji, muzyki i stroju. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest nie tylko rywalizacją sportową, ale również formą promocji kultury lasowiackiej i dziedzictwa regionu.

Impreza rozpocznie się o godz. 16 i będzie otwarta dla publiczności. To propozycja zarówno dla miłośników tańca ludowego, jak i wszystkich zainteresowanych żywą tradycją Podkarpacia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Michał Wojciechowski i Małgorzata Czarnota zwycięzcami 36. Biegu Konstytucji 3 Maja
Stalowa Wola
Michał Wojciechowski i Małgorzata Czarnota zwycięzcami 36. Biegu Konstytucji 3 Maja
Ulica jest sceną. W Stalowej Woli rusza casting do teatru ulicznego
Stalowa Wola
Ulica jest sceną. W Stalowej Woli rusza casting do teatru ulicznego
Biblioteka zaprasza na retro manufakturę
Stalowa Wola
Biblioteka zaprasza na retro manufakturę
Dobre, bo polskie
Stalowa Wola
Dobre, bo polskie
Racławice świętują 700-lecie parafii. IV Spotkania Sąsiedzkie
Nisko
Racławice świętują 700-lecie parafii. IV Spotkania Sąsiedzkie
Cała nadzieja w deszczu
Stalowa Wola
Cała nadzieja w deszczu
Szymon Madej z Turbi z udanym debiutem literackim
Stalowa Wola
Szymon Madej z Turbi z udanym debiutem literackim
Pościg ulicami Stalowej Woli. Pijany kierowca uciekał przed policją
Stalowa Wola
Pościg ulicami Stalowej Woli. Pijany kierowca uciekał przed policją
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu