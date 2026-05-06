W sobotę Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Lasowiackie Serce”

Na parkiecie zaprezentują się pary taneczne z różnych regionów kraju, rywalizujące w tańcach narodowych takich jak mazur, krakowiak, kujawiak, oberek czy polka. Występy oceniane będą przez profesjonalne jury, które zwróci uwagę na technikę, muzykalność oraz charakter prezentacji.

Turniej ma formułę widowiska artystycznego, łączącego elementy tradycji, muzyki i stroju. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest nie tylko rywalizacją sportową, ale również formą promocji kultury lasowiackiej i dziedzictwa regionu.

Impreza rozpocznie się o godz. 16 i będzie otwarta dla publiczności. To propozycja zarówno dla miłośników tańca ludowego, jak i wszystkich zainteresowanych żywą tradycją Podkarpacia.