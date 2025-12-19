W sobotę gramy u siebie! Stal Stalowa Wola - Wisła Kraków

Wisła po rozegraniu 14. kolejek zajmuje 12. miejsce (5 zwycięstw - 9 porażek). Na wyjeździe wygrała tylko jeden mecz, w Dąbrowie Górniczej pokonała rezerwy MKS 101:81.

W ubiegłym sezonie Stal przegrała z Wisłą obydwa mecze, w Krakowie 59:77, w Stalowej Woli, w ostatniej kolejce 2 ligi, 64:66. Najwięcej punktów (14) dla zwycięzców zdobył Sebastian Dąbek, który także w tym sezonie należy do najskuteczniejszych zawodników drużyny trenera Jakuba Natkańca. A dla Stali w tamtym meczu najwięcej punktów zdobyli koszykarze, których nie ma już w zespole trenera Rafała Partyki: Klaudiusz Tarnawski - 13 oraz Ivan Tokovenko - 11.

Mecz Stal Stalowa Wola - Wisła Kraków (hala SiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli), sobota, 20 grudnia o godz. 17.