W sobotę… El Clásico Ziemi Leżajskiej

Prawie derbowy pojedynek zobaczą także kibice w Zdziarach. Co prawda ich rywal San Kłyżów to reprezentant sąsiedniej gminy, ale odległość pomiędzy stadionami obydwu klubów jest tak mała - niecałe 9 km - że można i ten pojedynek zakwalifikować do kategorii „Gran Derbi”. To spotkanie również odbędzie się w sobotę.

Ciekawie zapowiada się niedzielny mecz sąsiadów z tabeli, Słowianina Grębów z Sokołem Kamień.

11. kolejka

11 października: LZS Zdziary - San (13), Olimpia - Jeziorak (14), Stal ND - Tanew (15), Pogoń - Unia (17)

12 października: Siarka II - LKS Brzyska Wola (11), Sparta - Czarni (15), Słowianin - Sokół (15).

pauzuje Stal II Stalowa Wola.