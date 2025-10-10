Miesięcznik
Patryk Osiński wybierze się ze swoimi kolegami z Jezioraka Chwałowice na spotkanie z Olimpią Pysznica
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 10 października 2025

W sobotę… El Clásico Ziemi Leżajskiej

Liga okręgowa. Przed nami 11. kolejka, a w niej, w sobotę 11 października… El Clásico Ziemi Leżajskiej: Pogoń Leżajsk - Unia Nowa Sarzyna. Faworytem są „Piwosze”, którzy bardzo dobrze prezentują się w rundzie jesiennej i zajmują pierwsze miejsce w tabeli, ale dobrze wszyscy wiemy, że derby rządzą się... swoimi prawami.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Prawie derbowy pojedynek zobaczą także kibice w Zdziarach. Co prawda ich rywal San Kłyżów to reprezentant sąsiedniej gminy, ale odległość pomiędzy stadionami obydwu klubów jest tak mała - niecałe 9 km - że można i ten pojedynek zakwalifikować do kategorii „Gran Derbi”. To spotkanie również odbędzie się w sobotę.
Ciekawie zapowiada się niedzielny mecz sąsiadów z tabeli, Słowianina Grębów z Sokołem Kamień.

11. kolejka
11 października: LZS Zdziary - San (13), Olimpia - Jeziorak (14), Stal ND - Tanew (15), Pogoń - Unia (17)
12 października: Siarka II - LKS Brzyska Wola (11), Sparta - Czarni (15), Słowianin - Sokół (15).
pauzuje Stal II Stalowa Wola.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

