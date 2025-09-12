12 września 2025

W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider

Spotkanie Olimpii Pysznica z Sokołem Kamień otworzy 7. kolejkę w stalowowolskiej „okręgówce”. Mecz odbędzie się dzisiaj, w piątek 12 września o godzinie 17. W sobotę mecze w Zdziarach, Nowej Sarzynie i Wólce Tanewskiej, w niedzielę w Tarnobrzegu, Jeżowem i Stalowej Woli.