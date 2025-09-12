W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider

Najciekawiej zapowiada się sobotnie spotkanie Tanwi z Pogonią Leżajsk. W ostatniej kolejce obydwie drużyny doświadczyły pierwszych w sezonie porażek. Jedenastka trenera Daniela Kijaka przegrała w Zdziarach 3:4, a zespół z Leżajska w Kamieniu 0:2. Pogoń jest liderem, a Tanew zajmuje czwarte miejsce. Do Pogoni traci punkt.
7. kolejka
12 września: Olimpia Pysznica - Sokół Kamień (17)
13 września: LZS Zdziary - LKS Brzyska Wola (12), Unia Nowa Sarzyna - San Kłyżów (16), Tanew Wólka Tanewska - Pogoń Leżajsk (16)
14 września: Siarka II - Słowianin Grębów (11), Sparta Jeżowe - Stal Nowa Dęba (14), Stal II Stalowa Wola - Jeziorak Chwałowice (16)
pauzują Czarni Lipa
