W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider

Spotkanie Olimpii Pysznica z Sokołem Kamień otworzy 7. kolejkę w stalowowolskiej „okręgówce”. Mecz odbędzie się dzisiaj, w piątek 12 września o godzinie 17. W sobotę mecze w Zdziarach, Nowej Sarzynie i Wólce Tanewskiej, w niedzielę w Tarnobrzegu, Jeżowem i Stalowej Woli.

Najciekawiej zapowiada się sobotnie spotkanie Tanwi z Pogonią Leżajsk. W ostatniej kolejce obydwie drużyny doświadczyły pierwszych w sezonie porażek. Jedenastka trenera Daniela Kijaka przegrała w Zdziarach 3:4, a zespół z Leżajska w Kamieniu 0:2. Pogoń jest liderem, a Tanew zajmuje czwarte miejsce. Do Pogoni traci punkt.

7. kolejka

12 września: Olimpia Pysznica - Sokół Kamień (17)

13 września: LZS Zdziary - LKS Brzyska Wola (12), Unia Nowa Sarzyna - San Kłyżów (16), Tanew Wólka Tanewska - Pogoń Leżajsk (16)

14 września: Siarka II - Słowianin Grębów (11), Sparta Jeżowe - Stal Nowa Dęba (14), Stal II Stalowa Wola - Jeziorak Chwałowice (16)

pauzują Czarni Lipa

