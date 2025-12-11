W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia

W sobotę, 13 grudnia o godzinie 10 w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego młodzicy Kuźni Koszykówki Stalowa Wola zmierzą się ze Stalą Stalowa Wola w rozgrywkach U-13. Faworytem tego spotkania będą z całą pewnością „zielono-czarni”. Stal zajmuje 1. miejsce w tabeli. Nie przegrała jeszcze ani jednego ligowego meczu - a wygrała 7. Kuźnia Koszykówki zajmuje miejsce 7, z zaledwie jednym zwycięstwem. Początek meczu o godz. 10.

W niedzielę, 14 grudnia zapraszamy na ul. Hutniczą. To tutaj, w dużej hali SiR, drużyna juniorek Stali Stalowa Wola podejmie MLKS Rzeszów w ramach rozgrywek lubelsko-podkarpackiej ligi U-17. W 3. klejce, w której Stal pauzowała, team ze stolicy województwa podkarpackiego przegrał w swojej hali z Bogdanka AZS UMCS Lublin 61:82. Początek meczu Stal - MLKS Rzeszów o godzinie 9.30.