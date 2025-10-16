Miesięcznik
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce

Meczem Stali Łańcut z ŁKS-em Łowisko rozpocznie się 13. kolejka w 4 lidze podkarpackiej. Spotkanie odbędzie się w piątek, 17 października o godz. 18. Dzień później, w sobotę 18 października w Nisku na murawę Stadionu Miejskiego przy ul. Kościuszki wybiegną piłkarze Sokoła i Stali Gorzyce.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Będzie to pierwsze od siedmiu lat spotkanie tych drużyn na tym szczeblu rozgrywkowym. 13 października 2018 roku jedenastka z Gorzyc wygrała w Nisku 1:0, a trzy punkty zapewnił jej w drugiej połowie Patryk Wilk. Mecz w Nisku rozpocznie się o godzinie 15.30.
Sokół był do tej pory gospodarzem 5 meczów. Wygrał tylko jeden; z Czarnymi Jasło 2:1. Trzy mecze zremisował: ze Stalą Łańcut 1:1, Cosmosem Nowotaniec 2:2 i Ekoballem Sanok 1:1, a jeden przegrał, z Igloopolem Dębica 2:3.
Beniaminek z Gorzyc na wyjazdach wygrał dwa mecze, z Legionem Pilzno 1:0 i Ekoballem Sanok 2:1, zremisował z Polonią w Przemyślu 1:1 i przegrał w Łańcucie 0:2 i Nowootańcu 1:2.

13. kolejka
17 października: Stal Łańcut - ŁKS Łowisko (18)
18 października: Wisłok Wiśniowa - Karpaty Krosno (14), Igloopol Dębica - KS Wiązownica (14), Ekoball Sanok - Polonia Przemyśl (14.30), JKS Jarosław - Błażowianka (15), Błękitni Ropczyce - Izolator Boguchwała (15), Sokół Nisko - Stal Gorzyce (15.30)
19 października: Legion Pilzno - Cosmos Nowotaniec (11), LKS Czeluśnica - Czarni 1910 Jasło (15.30)

