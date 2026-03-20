Stalowa Wola Nisko 20 marca 2026

W rundzie jesiennej wszędzie było 3:3…

Przed nami 3. kolejka rundy wiosennej w 4 lidze podkarpackiej. Nasze zespoły będą gospodarzami spotkań. W sobotę do Łowiska przyjedzie Błażowianka, niedzielę do Niska zawita Wisłok Wiśniowa, a do Gorzyc Polonia Przemyśl. W pierwszej rundzie mecze tych drużyn zakończyły się wynikiem 3:3.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Najgorzej w piłkarską wiosnę weszli piłkarze ŁKS-u Łowisko. Na inaugurację przegrali w domu ze Stalą Gorzyce, a tydzień później na wyjeździe z Błękitnymi Ropczyce. Lepszego rywala na przełamanie od outsidera ligowej tabeli, nie będzie. Mecz ŁKS - Błażowianka, w sobotę, 21 marca, godz. 13.

Sokół i Stal zagrają dzień później. W Nisku gościc będą Wisłoka Wiśniowa, który w tej rundzie przegrał w ostatniej kolejce z JKS-em 1:2, a wcześniej zremisował w Sanoku z Ekoballem. W pierwszym meczu obu ekip w Wisniowej, wyrównującą bramkę dla Sokoła zdobył w 7. minucie doliczonego czasu gry Dawid Kelechi. Mecz Sokół - Wisłok, sobota, 21 marca, godz. 13.

Stal Gorzyce podejmie Polonię. Jedenastka z Gorzyc rozpoczęła runde rewanżowa od dwóch zwycięstw wyjazdowych, nad ŁKS 2:1 i Błażowianką 1:0. „Barcelonka” pokonała ostatnio KS Wiązownica 2:1, a wcześniej wywiozła jeden punkt z Jasła. 

Pogoń w Pysznicy, stalowe derby w Nowej Dębie
