Fot. UGiM Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem 29 listopada 2025

W Rudniku rusza przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wałowej

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wałowej. Jeszcze tego samego dnia przekazano wykonawcy teren, co oznacza natychmiastowe rozpoczęcie robót. Prace będą prowadzone etapowo.

Pod dokumentem podpis złożył burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Grażyny Reichert. W wydarzeniu uczestniczył także zastępca burmistrza Dariusz Świta. Ze strony wykonawcy - firmy „Monteres” Sp. z o.o. - umowę podpisali prezes Marek Piękoś oraz kierownik budowy Krzysztof Domsza.

Wartość inwestycji wynosi 543 086,72 zł, a planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2026 r.

Burmistrz Tadeusz Handziak podkreślił znaczenie przedsięwzięcia dla mieszkańców:

- Podpisanie tej umowy to ważny moment dla naszej społeczności. Sukcesywnie realizujemy zadania, które mają realny wpływ na komfort życia mieszkańców. Przebudowa kanalizacji na ul. Wałowej to inwestycja długo wyczekiwana i cieszę się, że możemy ją wprowadzić w życie. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego projektu - powiedział.

Nowa inwestycja ma poprawić funkcjonowanie infrastruktury sanitarnej i zwiększyć niezawodność sieci w tej części miasta. Prace będą prowadzone tak, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców.

