W Rudniku rusza przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wałowej

Pod dokumentem podpis złożył burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Grażyny Reichert. W wydarzeniu uczestniczył także zastępca burmistrza Dariusz Świta. Ze strony wykonawcy - firmy „Monteres” Sp. z o.o. - umowę podpisali prezes Marek Piękoś oraz kierownik budowy Krzysztof Domsza.

Wartość inwestycji wynosi 543 086,72 zł, a planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2026 r.

Burmistrz Tadeusz Handziak podkreślił znaczenie przedsięwzięcia dla mieszkańców:

- Podpisanie tej umowy to ważny moment dla naszej społeczności. Sukcesywnie realizujemy zadania, które mają realny wpływ na komfort życia mieszkańców. Przebudowa kanalizacji na ul. Wałowej to inwestycja długo wyczekiwana i cieszę się, że możemy ją wprowadzić w życie. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego projektu - powiedział.

Nowa inwestycja ma poprawić funkcjonowanie infrastruktury sanitarnej i zwiększyć niezawodność sieci w tej części miasta. Prace będą prowadzone tak, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców.