Rudnik nad Sanem 16 października 2025

W Rudniku nad Sanem upamiętnią 111. rocznicę Bitwy Rudnickiej

W najbliższą sobotę, 18 października, w Rudniku nad Sanem odbędą się uroczystości upamiętniające 111. rocznicę Bitwy Rudnickiej. Wydarzenie będzie miało szczególny charakter - zostanie połączone z pochówkiem dwóch żołnierzy węgierskich armii austro-węgierskiej, którzy polegli podczas walk nad Sanem w 1914 roku.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13 na cmentarzu wojennym Borowina I przy ul. Hubala w Rudniku nad Sanem.

Wydarzenie organizują wspólnie Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości”. Uroczystość ma na celu oddanie hołdu wszystkim żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej w rejonie Rudnika i okolic.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców, pasjonatów historii oraz wszystkich, którym bliska jest pamięć o wydarzeniach sprzed ponad wieku.

