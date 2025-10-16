W Rudniku nad Sanem upamiętnią 111. rocznicę Bitwy Rudnickiej

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13 na cmentarzu wojennym Borowina I przy ul. Hubala w Rudniku nad Sanem.

Wydarzenie organizują wspólnie Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości”. Uroczystość ma na celu oddanie hołdu wszystkim żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej w rejonie Rudnika i okolic.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców, pasjonatów historii oraz wszystkich, którym bliska jest pamięć o wydarzeniach sprzed ponad wieku.