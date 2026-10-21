W Przyszowie oficjalnie otwarto żłobek „Akademia Małej Pszczółki”

To pierwszy żłobek w gminie Bojanów. Powstał w nieużytkowanej części budynku szkoły w Przyszowie. Gmina przygotowała tam miejsce dla 45 dzieci w wieku do lat trzech. Obecnie działa jedna grupa, do której uczęszcza 15 maluchów.

- Bardzo się cieszymy, że wreszcie gmina Bojanów przestała być białą plamą na mapie żłobków na Podkarpaciu. Dzisiaj mamy niebywałą okazję z udziałem pani wojewody otwierać i uroczyście też poświęcić tę naszą placówkę, która będzie zapewniała, a właściwie to już zapewnia, opiekę dzieci do lat 3 - mówiła wójt Agnieszka Kobylarz.

Jak podkreśliła, zainteresowanie żłobkiem jest, choć liczy na to, że z czasem będzie większe.

- Zainteresowanie żłobkiem jest, chociaż mogłoby być większe, ale ja zakładam, że to potrzeba troszeczkę czasu, funkcjonowania, przekonania się do tego typu placówki. Mamy jedną grupę, 15 dzieciaków. Przygotowani jesteśmy na 3 grupy, czyli łącznie 45 miejsc. Liczę mocno na to, że rzeczywiście od stycznia przybędzie kolejna grupa, a docelowo, że to będą właśnie 3 grupy - zaznaczyła wójt.

Dodała, że w tym roku w gminie Bojanów urodziło się już 55 dzieci, co daje nadzieję na stopniowe zapełnianie kolejnych miejsc.

Adaptacja istniejącego budynku

Żłobek powstał dzięki przebudowie części szkoły, która wcześniej nie była użytkowana. W ramach prac dobudowano klatkę schodową i komunikację. Ponieważ placówka znajduje się na piętrze, dostępność zapewnia również winda znajdująca się w budynku szkoły.

Przygotowano trzy sale dla grup dzieci, a także zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe i pokój dla matki karmiącej. Sale służą zarówno do zabawy, jak i odpoczynku. Na razie, ze względu na liczbę dzieci, jedna z nich wykorzystywana jest do spania, a druga do zabawy. Posiłki przygotowywane są w stołówce w Stanach, która obsługuje również pozostałe szkoły i przedszkola na terenie gminy.

Koszt robót budowlanych wyniósł prawie 3,2 mln zł. Jak zaznaczyła wójt, inwestycję udało się zrealizować praktycznie w całości ze środków zewnętrznych, bez wkładu własnego gminy. Samorząd pozyskał także dofinansowanie na funkcjonowanie placówki.

Wójt podziękowała osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację inwestycji. Przypomniała również, że pomysł utworzenia żłobka pojawił się po rozmowie z wojewodą podkarpacką, która zachęciła ją do skorzystania z dostępnego wsparcia finansowego.

Więcej miejsc żłobkowych na Podkarpaciu

- To nowa placówka, na którą czekali rodzice, którzy mają małe dzieci, i którzy chcą też być aktywni zawodowo i pracować w swoim wymarzonym miejscu pracy - mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Podkreśliła również, że kiedy obejmowała stanowisko, w 80 spośród 160 gmin województwa podkarpackiego nie było ani jednego miejsca żłobkowego.

- Były pieniądze i nie było zainteresowania tymi pieniędzmi i postanowiliśmy razem z moimi współpracownikami rozmawiać z samorządowcami, mówić o tym, że takie pieniądze są, że trzeba się odważyć, że to, że nie ma zainteresowania wśród rodziców i nie pytają o żłobek, no to jak mają pytać, jak żłobka nie ma - zaznaczyła Teresa Kubas-Hul.

Jak poinformowała, dzięki współpracy z samorządami udało się przekonać kolejne gminy do tworzenia miejsc opieki dla najmłodszych. Obecnie liczba samorządów, w których nie ma ani jednego miejsca żłobkowego, zmniejszyła się do 25.

- Ściągnęliśmy na Podkarpacie na inwestycje żłobkowe kwotę ponad 400 milionów złotych. To jest naprawdę duża kwota, to jest ciężka nasza trzyletnia praca - mówiła wojewoda.

Dodała, że na Podkarpaciu powstało prawie 5 tys. nowych miejsc żłobkowych. Podziękowała samorządowcom za zaangażowanie i korzystanie z dostępnych programów, podkreślając, że samo zapewnienie finansowania to dopiero początek, a równie ważne jest późniejsze funkcjonowanie placówek i zainteresowanie ze strony rodziców.

„Chcemy być miejscem, do którego przychodzi się z zaufaniem”

Podczas uroczystości głos zabrała również dyrektorka żłobka Joanna Stolarz, która mówiła o znaczeniu nowej placówki dla rodzin z gminy Bojanów. Podkreśliła, że choć żłobek dopiero rozpoczyna swoją historię, ważne jest tworzenie miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpiecznie, a rodzice będą mieli zaufanie do osób sprawujących nad nimi opiekę.

- Nasza Akademia Małej Pszczółki dopiero rozpoczyna swoją historię. Nie jesteśmy jeszcze dużą społecznością. Nasze sale nie są wypełnione gwarem tak wielu dzieci, jak być może będą za kilka miesięcy czy lat. Ale dzisiaj mocno chcę podkreślić, choć jest nas jeszcze niewiele, już się rozwijamy, uczymy się nawzajem i każdego dnia budujemy coś ważnego - mówiła. – Chcemy, aby panowały tutaj życzliwość, spokój, wzajemny szacunek i radość ze wspólnie spędzonego czasu. Wierzę, że wielkość żłobka nie mierzy się wyłącznie liczbą dzieci. Mierzy się jakością opieki, ciepłem relacji, zaangażowaniem pracowników i zaufaniem, którym obdarzają nas rodzice.

Nazwa „Akademia Małej Pszczółki” nawiązuje do pszczelarskich tradycji gminy Bojanów i została wybrana w internetowym głosowaniu.

Po oficjalnych przemówieniach, przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu goście mieli okazję obejrzeć żłobek i zobaczyć, jak przygotowano przestrzeń dla najmłodszych.