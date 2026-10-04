W Pruszkowie sześć goli i szósta porażka „Stalówki”

Stal już po kwadransie była na deskach. W 11. minucie Jarosław Jach wykorzystał bierną postawę stalowowolskiej defensywy i głową z kilku metrów otworzył wynik. Pięć minut później gospodarze dostali kolejny prezent. Błąd Chrzanowskiego, który oddał rywalom piłkę, wykorzystał Tymon Proczek, kierując piłkę do praktycznie pustej bramki.

Znicz poczuł krew i ruszył po kolejne trafienia. Stal długo nie potrafiła złapać właściwego rytmu, ale niespodziewanie złapała kontakt w 29. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Grabowskiego z rzutu wolnego Rogalski zgrał spod linii końcowej piłkę na piąty metr, a Furtak z bliska wpakował ją do siatki.

Gospodarze nie zamierzali jednak wypuszczać meczu z rąk. W 40. minucie Smyłek musiał wspiąć się na wyżyny umiejętności, parując groźne uderzenie Proczka na rzut rożny. Chwilę później szansę na gola miał Stal - po zagraniu Kamińskiego Rogalski trafił w słupek. Tuż przed przerwą Znicz zadał kolejny cios. Po składnej, zespołowej akcji piłka trafiła do Ratajczyka, który z około 10-12 metrów zachował zimną krew i podwyższył na 3:1.

Po zmianie stron tempo nieco siadło, ale obraz gry niewiele się zmienił. Znicz kontrolował wydarzenia na murawie, choć Stal miała dwie znakomite okazje, by wrócić do gry. Najpierw z kilku metrów przestrzelił Jeleń, a później Hebel przegrał pojedynek „sam na sam” z bramkarzem gospodarzy. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 80. minucie. Po faulu Nongo przed polem karnym do piłki podszedł Proczek i huknął z rzutu wolnego w samo okienko. Smyłek był bez szans i Znicz prowadził już 4:1.

Stal walczyła do końca i w doliczonym czasie gry zmniejszyła rozmiary porażki. Po strzale Wolnego bramkarz gospodarzy odbił piłkę, a Hebel dopadł do niej pierwszy i ustalił wynik spotkania.

Znicz Pruszków – Stal Stalowa Wola 4:2 (3:1)

1:0 Jach (11), 2:0 Proczek (16), 2:1 Furtak (29), 3:1 Ratajczyk (43), 4:1 Proczek (80), 4:2 Hebel (90+2).

Znicz: Napieraj - Nadolski, Hołuj, Jach, Barnowski - Ratajczyk (85 Szafrański), Borecki, Ochronczuk (72 Redliński), Proczek (90 Garbiński) - Mazurek (72 Kosmalski), Kazimierczak (90 Głowiński).

Stal: Smyłek - Zaucha, Furtak, Chrzanowski, Grabowski (46 Śliwa) - Kamiński (66 Radecki), Nawrocki, Żyra (37 Nongo), Hebel, Rogalski (46 Kwapisz) - Jeleń (77 Wolny).

Sędziował Paweł Szuta (Piła).

Żółte kartki: Jach – Rogalski, Hebel, Kwapisz, Chrzanowski.