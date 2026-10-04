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Stalowa Wola 4 października 2026

W Pruszkowie sześć goli i szósta porażka „Stalówki”

Stal Stalowa Wola wraca z Pruszkowa na tarczy. Znicz nie musiał długo czekać, by ustawić mecz pod siebie. Dwa ciosy na początku spotkania, obydwa po szkolnych błędach defensorów Stali, sprawiły, że lider II ligi szybko złapał wiatr w żagle, a Zielono-Czarni musieli gonić wynik od niemal samego początku. Nie udało się i szósta porażka naszej drużyny stała się faktem. Natomiast Znicz wygrał po raz siódmy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Stal już po kwadransie była na deskach. W 11. minucie Jarosław Jach wykorzystał bierną postawę stalowowolskiej defensywy i głową z kilku metrów otworzył wynik. Pięć minut później gospodarze dostali kolejny prezent. Błąd Chrzanowskiego, który oddał rywalom piłkę, wykorzystał Tymon Proczek, kierując piłkę do praktycznie pustej bramki.
Znicz poczuł krew i ruszył po kolejne trafienia. Stal długo nie potrafiła złapać właściwego rytmu, ale niespodziewanie złapała kontakt w 29. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Grabowskiego z rzutu wolnego Rogalski zgrał spod linii końcowej piłkę na piąty metr, a Furtak z bliska wpakował ją do siatki.

Gospodarze nie zamierzali jednak wypuszczać meczu z rąk. W 40. minucie Smyłek musiał wspiąć się na wyżyny umiejętności, parując groźne uderzenie Proczka na rzut rożny. Chwilę później szansę na gola miał Stal - po zagraniu Kamińskiego Rogalski trafił w słupek. Tuż przed przerwą Znicz zadał kolejny cios. Po składnej, zespołowej akcji piłka trafiła do Ratajczyka, który z około 10-12 metrów zachował zimną krew i podwyższył na 3:1.

Po zmianie stron tempo nieco siadło, ale obraz gry niewiele się zmienił. Znicz kontrolował wydarzenia na murawie, choć Stal miała dwie znakomite okazje, by wrócić do gry. Najpierw z kilku metrów przestrzelił Jeleń, a później Hebel przegrał pojedynek „sam na sam” z bramkarzem gospodarzy. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 80. minucie. Po faulu Nongo przed polem karnym do piłki podszedł Proczek i huknął z rzutu wolnego w samo okienko. Smyłek był bez szans i Znicz prowadził już 4:1.

Stal walczyła do końca i w doliczonym czasie gry zmniejszyła rozmiary porażki. Po strzale Wolnego bramkarz gospodarzy odbił piłkę, a Hebel dopadł do niej pierwszy i ustalił wynik spotkania.

Znicz Pruszków – Stal Stalowa Wola 4:2 (3:1)
1:0 Jach (11), 2:0 Proczek (16), 2:1 Furtak (29), 3:1 Ratajczyk (43), 4:1 Proczek (80), 4:2 Hebel (90+2).
Znicz: Napieraj - Nadolski, Hołuj, Jach, Barnowski - Ratajczyk (85 Szafrański), Borecki, Ochronczuk (72 Redliński), Proczek (90 Garbiński) - Mazurek (72 Kosmalski), Kazimierczak (90 Głowiński).
Stal: Smyłek - Zaucha, Furtak, Chrzanowski, Grabowski (46 Śliwa) - Kamiński (66 Radecki), Nawrocki, Żyra (37 Nongo), Hebel, Rogalski (46 Kwapisz) - Jeleń (77 Wolny).
Sędziował Paweł Szuta (Piła).
Żółte kartki: Jach – Rogalski, Hebel, Kwapisz, Chrzanowski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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