W play-off Stal - Zastal. Najlepszy snajper Roman Prawica

Jak dobrze wracać do sportowych wspomnień, zwłaszcza wtedy, gdy naprawdę jest do czego wracać. Stalowa Wola może mówić o szczęściu, bo jej sportowa historia, nawet ta całkiem niedawna, obfituje w sukcesy. Jednym z nich była znakomita postawa koszykarzy Stali w sezonie 2005/06, czyli dokładnie dwadzieścia lat temu, gdy drużyna należała do czołówki zaplecza ekstraklasy.

Zespół prowadził wówczas Leszek Kaczmarski, obecnie od wielu lat prezes ZKS Stal Stalowa Wola. Funkcję asystenta pełnił Bogdan Pamuła, który dziś z kolei wspiera trenera Rafała Partykę, obecnego szkoleniowca „zielono-czarnych”.

Choć ligowe zmagania Stal rozpoczęła od dwóch porażek – 94:96 ze Spójnią Stargard Szczeciński w hali przy ul. Hutniczej oraz 66:70 z AZS-em w Radomiu – drużyna błyskawicznie wróciła na właściwe tory. W kolejnych trzynastu spotkaniach odniosła aż 11 zwycięstw, dzięki czemu na półmetku rozgrywek zajmowała wysokie, drugie miejsce w tabeli.Druga runda nie była już tak udana; bilans 8 zwycięstw i 7 porażek nie pozwolił utrzymać wcześniejszego tempa, jednak Stal zakończyła sezon zasadniczy na trzeciej pozycji (49 pkt), ustępując jedynie Zniczowi Jarosław (54 pkt) i Sokołowi Łańcut (49 pkt).

W I fazie play-off stalowowolanie trafili na Zastal Zielona Góra. Po czterech meczach – dwóch w Stalowej Woli i dwóch na parkiecie rywali – był remis 2:2. Decydujące, piąte spotkanie rozegrano na Podkarpaciu, lecz mimo atutu własnej hali Stal musiała uznać wyższość drużyny z „Winnego Grodu”, przegrywając 69:80.

W sezonie 2005/2006 najwięcej punktów dla Stali zdobyli: Roman Prawica - 657, Marcin Malcherczyk - 533, Paweł Pydych - 510, Henryk Bieleń - 278, Robert Grzyb - 244, Marcin Zalewski - 202, Marcin Grocki - 178 i Dawid Szewczyk - 126.

Stal Stalowa Wola, sezon 2005/06: Stoją, od lewej: Bogdan Pamuła (asystent trenera), Paweł Serwoński, Marcin Grocki, Marcin Malcherczyk, Rafał Urbaniak, Marcin Zalewski, Robert Grzyb, Leszek Kaczmarski (trener). U dołu, od lewej: Mateusz Jagieła, Henryk Bieleń, Jacek Jarecki, Paweł Pydych, Dawid Szewczyk, Piotr Jadowski, Maciej Maj, Daniel Małek
