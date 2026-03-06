6 marca 2026

W pierwszym meczu porażka z gospodyniami

W Poznaniu rozpoczął się w piątek (6 marca) z udziałem zespołu CES Vega Stalowa Wola jeden z ośmiu turniejów ćwierćfinałowych mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. W pierwszym występie nasza drużyna przegrała z gospodyniami turnieju - Eneą Energetyk Poznań 0:3.