Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Zaleszany 6 marca 2026

W pierwszym meczu porażka z gospodyniami

W Poznaniu rozpoczął się w piątek (6 marca) z udziałem zespołu CES Vega Stalowa Wola jeden z ośmiu turniejów ćwierćfinałowych mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. W pierwszym występie nasza drużyna przegrała z gospodyniami turnieju - Eneą Energetyk Poznań 0:3.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W drugim rozegranym dzisiaj meczu BKS Stal Bielsko-Biała pokonała Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ 3:1. W sobotę „veganki” zmierzą się z drużyną z Drzonkowa (godz. 10), a poznanianki zagrają ze Stalą (12.30).

CSM VEGA STALOWA WOLA - Enea Energetyk Poznań 0:3 (17:25, 12:25, 13:25)

Vega SiR Stalowa Wola występowała w składzie: Maja Węglińska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Michalina Kuchno, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Laura Krawiec (libero), Lena Dębowska (libero).Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Stalowa Wola
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Stalowa Wola
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Bombardierzy ze Zdziar
Stalowa Wola
Bombardierzy ze Zdziar
Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy
Stalowa Wola
Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy
Mamy to! Stal po raz drugi ograła Minersów
Stalowa Wola
Mamy to! Stal po raz drugi ograła Minersów
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli
Złota Gwiazdka - najwyższy certyfikat PZPN dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola
Stalowa Wola
Złota Gwiazdka - najwyższy certyfikat PZPN dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola
Stal podejmie Minersów. Czas na zwycięstwo!
Stalowa Wola
Stal podejmie Minersów. Czas na zwycięstwo!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu