W pierwszym meczu porażka z gospodyniami

W drugim rozegranym dzisiaj meczu BKS Stal Bielsko-Biała pokonała Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ 3:1. W sobotę „veganki” zmierzą się z drużyną z Drzonkowa (godz. 10), a poznanianki zagrają ze Stalą (12.30).
CSM VEGA STALOWA WOLA - Enea Energetyk Poznań 0:3 (17:25, 12:25, 13:25)
Vega SiR Stalowa Wola występowała w składzie: Maja Węglińska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Michalina Kuchno, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Laura Krawiec (libero), Lena Dębowska (libero).Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.
