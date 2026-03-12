W piątek z rezerwami Śląska. Na Hutniczej!

Młoda drużyna Śląska fatalnie rozpoczęła rundę rewanżową. Przegrała na swoim stadionie z podbeskidziem aż 0:5. Dwa kolejne mecze wygrała. W Sosnowcu pokonała Zagłębie 4:1, a w ostatniej kolejce Olimpię Grudziądz u siebie 1:0.

Stal, jak dobrze wiemy, dopisała tej wiosnę tylko jeden punkt, z remis z Podhalem. Ze Skierniewic wróciła z pustymi rękoma. Jesienią Śląska II Wrocław pokonał Stal 3:2 (Szarabura 13, 45, Niewiarowski 66 - Furtak 16, Wolny 38).

Rezerwy Śląska to drużyna, która świetnie radzi sobie na wyjazdach i która zawsze walczy do końca. W Rzeszowie wygrała z Resovią 3:2, a zwycięską bramkę zdobył w 90. minucie 21-letni Niemiec, Simon Schierack.Chojniczanką pokonała na jej stadionie 4:2. Trzy bramki zdobył Śląsk w ostatnich ośmiu minutach gry: Schierack 84, Kosmalski 86, Kurowski 90+3 (inna sprawa, że gospodarze grali od 59. minuty w dziesięciu, a od 87. minuty w dziewięciu).

Młody Śląsk także w Kaliszu wyszarpała zwycięstwo w samej końcówce. Gospodarze w 78. minucie objęli prowadzenie. W 88. minucie wyrównał Oskar Wojtczak, a w doliczonym czasie piłkę w kaliskiej bramce umieścił Schierack.

W Łodzi w derbach rezerw Śląsk wygrał 4:1. Ostatnią bramkę zdobył w piątej minucie doliczonego czasu gry (Kurowski). Również w Sosnowcu młodzieżowcy z Wrocławia nie zadowolili się prowadzeniem 3L:1 i pod koniec meczu, dokładnie w 86. minucie strzelili czwartego gola (Wojtczak)