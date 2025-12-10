Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
Fot. Janusz Ogiński
0.0 / 5
Nisko 10 grudnia 2025

W Parku Miejskim w Nisku pojawią się nowe urządzenia zabawowe

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko podpisano umowę na wymianę urządzeń zabawowych w Parku Miejskim. To inwestycja, na którą czekało wielu mieszkańców - szczególnie najmłodsi użytkownicy parku.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowa umowa zakłada kompleksową wymianę dotychczasowych, zużytych elementów placu zabaw. Stare urządzenia zostaną całkowicie usunięte, a w ich miejsce pojawią się nowoczesne i bezpieczne konstrukcje dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Co ważne, plan przewiduje także montaż dodatkowych sprzętów, które do tej pory nie były dostępne w parku.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 297 690 zł. Realizacja zadania potrwa maksymalnie sześć miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z odnowionego i atrakcyjniejszego placu zabaw.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
Stalowa Wola
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
O ponad 80 km/h za dużo - kierowca zapłaci 5 tys. zł
Stalowa Wola
O ponad 80 km/h za dużo - kierowca zapłaci 5 tys. zł
Św. Mikołaj odwiedził dzieci na Placu Wolności w Nisku
Nisko
Św. Mikołaj odwiedził dzieci na Placu Wolności w Nisku
MISTA Sp. z o.o. liderem dynamiki sprzedaży. Podkarpacka spółka zbrojeniowa z prestiżowym tytułem Złotej Setki Firm Podkarpacia
Stalowa Wola
MISTA Sp. z o.o. liderem dynamiki sprzedaży. Podkarpacka spółka zbrojeniowa z prestiżowym tytułem Złotej Setki Firm Podkarpacia
„Święta bez granic” w Muzeum COP
Stalowa Wola
„Święta bez granic” w Muzeum COP
Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana
Stalowa Wola
Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana
Nowe tory, perony i prędkości
Zaleszany
Nowe tory, perony i prędkości
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
Stalowa Wola
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu