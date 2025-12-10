W Parku Miejskim w Nisku pojawią się nowe urządzenia zabawowe

Nowa umowa zakłada kompleksową wymianę dotychczasowych, zużytych elementów placu zabaw. Stare urządzenia zostaną całkowicie usunięte, a w ich miejsce pojawią się nowoczesne i bezpieczne konstrukcje dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Co ważne, plan przewiduje także montaż dodatkowych sprzętów, które do tej pory nie były dostępne w parku.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 297 690 zł. Realizacja zadania potrwa maksymalnie sześć miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z odnowionego i atrakcyjniejszego placu zabaw.