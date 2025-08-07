W ostatnią niedzielę sierpnia VI Memoriał Lucjana Treli

Wkrótce poznamy skład, jaki wystawi na memoriał Stal Stalowa Wola. 1 sierpnia bokserzy Stali wznowili treningi, które prowadzą trenerzy: Beniamin Zarzeczny i Łukasz Podstawski. Zajęcia odbywają się w hali Sportu i Rekreacja w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15, codziennie od godz. 16.

Tutaj szczegółowy plan zajęć i telefon kontaktowy dla tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z boksem.

W tegorocznym turnieju, podobnie jak w latach poprzednich, planowany jest start bokserów nie tylko z klubów województwa podkarpackiego i województw ościennych, ale również ze Słowacji, Ukrainy i Rumuni.

Patronat honorowy nad turniejem objęli: prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny i starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny.

