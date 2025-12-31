Miesięcznik
W Nowy Rok nie siedź w domu, zagraj dla Oliwiera!

Przypominamy, że sportowy rok 2026 w Stalowej Woli rozpocznie się piłkarsko i charytatywnie. 1 stycznia w namiocie pneumatycznym Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej odbędzie się turniej piłkarski, z którego całkowity dochód przeznaczony będzie na pomoc 4-letniemu Oliwierowi, chorującemu na cukrzycę typu 1.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Piłkarskie emocje połączone zostaną z realną pomocą dla małego Oliwiera, który każdego dnia zmaga się z poważną chorobą i wymaga kosztownego leczenia oraz specjalistycznego sprzętu

Pierwsza faza turnieju zarezerwowana jest dla pań. O godzinie 10.30 na boisko wyjdą kobiety. Jeżeli chcesz zobaczyć walkę na pełnych obrotach na całym boisku przez przez cały mecz, to 1 stycznia zapraszamy pod balon PCPN.

Po paniach zameldują się na boisku panowie (około godz. 12) . Naprzeciw siebie staną drużyny złożone z byłych piłkarzy Stalówki” oraz ich przyjaciół. Zespół Zielonych występować będzie w koszulkach… zielonych, a drużyna Czarnych zaprezentuje się w koszulkach… czarnych. Udział w meczu potwierdzili piłkarze, którzy zapisali się w historii Stali złotymi zgłosakmi, m.in: Mieczysław Ożóg, Wojciech Nieradka, Paweł Rybak - a więc trójka, która broniła zielono-czarnych” barw w czasach, gdya nasz drużyan wystepowała w Ekstraklasie.

W trakcie turnieju prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie 4-letniego Oliwiera. Chłopiec potrzebuje laser biostymulacyjny, pozwalający zregenerować zniszczone tkanki, bezdrenowe pody insulinowe, a także pieniędzy na opłacanie systemu ciągłego monitorowania glikemii, konsultacje lekarskie, plastry i maści ze względu na alergie skórne. Dość wspomnieć, że roczna kuracja omnipodami to koszt około 17 000 zł i, że w Polsce nie jest ona refundowana.

Ty też możesz pomóc Oliwierowi - www.zrzutka.pl/t32djd

