W Nowy Rok nie siedź w domu, zagraj dla Oliwiera!

Piłkarskie emocje połączone zostaną z realną pomocą dla małego Oliwiera, który każdego dnia zmaga się z poważną chorobą i wymaga kosztownego leczenia oraz specjalistycznego sprzętu

Pierwsza faza turnieju zarezerwowana jest dla pań. O godzinie 10.30 na boisko wyjdą kobiety. Jeżeli chcesz zobaczyć walkę na pełnych obrotach na całym boisku przez przez cały mecz, to 1 stycznia zapraszamy pod balon PCPN.

Po paniach zameldują się na boisku panowie (około godz. 12) . Naprzeciw siebie staną drużyny złożone z byłych piłkarzy „Stalówki” oraz ich przyjaciół. Zespół Zielonych występować będzie w koszulkach… zielonych, a drużyna Czarnych zaprezentuje się w koszulkach… czarnych. Udział w meczu potwierdzili piłkarze, którzy zapisali się w historii Stali złotymi zgłosakmi, m.in: Mieczysław Ożóg, Wojciech Nieradka, Paweł Rybak - a więc trójka, która broniła „zielono-czarnych” barw w czasach, gdya nasz drużyan wystepowała w Ekstraklasie.

W trakcie turnieju prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie 4-letniego Oliwiera. Chłopiec potrzebuje laser biostymulacyjny, pozwalający zregenerować zniszczone tkanki, bezdrenowe pody insulinowe, a także pieniędzy na opłacanie systemu ciągłego monitorowania glikemii, konsultacje lekarskie, plastry i maści ze względu na alergie skórne. Dość wspomnieć, że roczna kuracja omnipodami to koszt około 17 000 zł i, że w Polsce nie jest ona refundowana.

Ty też możesz pomóc Oliwierowi - www.zrzutka.pl/t32djd