W Nowy Rok grali z serca dla Oliwiera

Pierwsza część turnieju należała do pań. O godzinie 10.30 na boisko wybiegły drużyny: WKS Kurzyna i Mamuśki Stal Stalowa Wola. Zgodnie z przypuszczeniami, a także nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat, nie brakowało twardej, nieustępliwej walki, okraszonej pięknymi golami i świetnymi interwencjami bramkarek. Emocji i dobrego futsalowego futbolu nie brakowało także w spotkaniu drużyn męskich: Zieloni kontra Czarni. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem… obydwu drużyn.

W trakcie wydarzenia, którego organizatorem był po raz kolejny trener Artur Kielarski, prowadzona była zbiórka pieniędzy na leczenie Oliwiera. Chłopiec potrzebuje m.in.: bezdrenowych pomp insulinowych, systemu ciągłego monitorowania glikemii, lasera biostymulacyjnego wspierającego regenerację tkanek, konsultacji specjalistycznych, materiałów opatrunkowych i preparatów na alergie skórne. Koszt rocznej terapii omnipodami to około 17 000 zł — bez refundacji w Polsce.

Ty też możesz pomóc Oliwierowi - www.zrzutka.pl/t32djd