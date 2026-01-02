Miesięcznik
W Nowy Rok grali z serca dla Oliwiera

Nowy Rok w Stalowej Woli rozpoczął się nie tylko sportowo, ale przede wszystkim z wielkim sercem. 1 stycznia na krytym boisku pod balonem Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbył się charytatywny turniej piłkarski, z którego cały dochód przeznaczono na leczenie 4-letniego Oliwiera chorującego na cukrzycę typu 1. Chłopiec był obecny przez cały czas trwania wydarzenia. W przerwie pomiędzy meczami zaskoczył wszystkich, chwycił za... łopatę i odśnieżył wejście do PCPN!

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pierwsza część turnieju należała do pań. O godzinie 10.30 na boisko wybiegły drużyny: WKS Kurzyna i Mamuśki Stal Stalowa Wola. Zgodnie z przypuszczeniami, a także nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat, nie brakowało twardej, nieustępliwej walki, okraszonej pięknymi golami i świetnymi interwencjami bramkarek. Emocji i dobrego futsalowego futbolu nie brakowało także w spotkaniu drużyn męskich: Zieloni kontra Czarni. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem… obydwu drużyn.

W trakcie wydarzenia, którego organizatorem był po raz kolejny trener Artur Kielarski, prowadzona była zbiórka pieniędzy na leczenie Oliwiera. Chłopiec potrzebuje m.in.: bezdrenowych pomp insulinowych, systemu ciągłego monitorowania glikemii, lasera biostymulacyjnego wspierającego regenerację tkanek, konsultacji specjalistycznych, materiałów opatrunkowych i preparatów na alergie skórne. Koszt rocznej terapii omnipodami to około 17 000 zł — bez refundacji w Polsce.

Ty też możesz pomóc Oliwierowi - www.zrzutka.pl/t32djd

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

