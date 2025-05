W Nisku rozbudowują żłobek. Wmurowano akt erekcyjny

Wydarzenie odbyło się 7 maja przy ulicy 3 Maja 22 w Nisku, czyli w miejscu, w którym od 1 marca 1977 roku mieści się Żłobek Miejski.

Placówka wybudowana została w latach 1974-77 z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, dotacji z zakładów pracy i składek ludności miasta Nisko.

Obecnie do żłobka uczęszcza 80 dzieci w wieku do lat trzech. Misją placówki jest indywidualne podejście do każdego malucha. Stawia ona na bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój oraz wspieranie samodzielności, ciekawości świata dzieci. W 2024 roku w ramach Programu „Maluch+” na lata 2022-2029, obecnie projekt nazywa się „Aktywny Maluch”, Gmina i Miasto Nisko otrzymała na realizację tej inwestycji dofinansowanie w kwocie 7 mln 75 tys. 944 zł. Wkład własny wynosi 1 mln 291 tys. 291 zł, czyli łączna wartość zadania to 8 mln 367 tys. 235 zł.

Koncepcja zakłada dostawienie do obecnego budynku nowej części o powierzchni zabudowy 534 m kw. Projekt przewiduje: przebudowę istniejącego obiektu i stworzenie czterech dodatkowych oddziałów, każdy wyposażony w pomieszczenia higieniczno-sanitarne, łącznie powstanie 100 dodatkowych miejsc na powierzchni użytkowej 907 m kw. Nowy Żłobek Miejski po rozbudowie stanowić będzie spójną całość dostosowaną do potrzeb dzieci i współczesnych standardów.

Na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, wykonawca inwestycji, pracownicy żłobka. Nie mogło zabraknąć również tych, dla których ta inwestycja jest realizowana, czyli licznej reprezentacji dzieci.

Zaproszeni goście mogli wyrazić swoje uznanie dla władz Gminy i Miasta Nisko oraz podkreślić ile to przedsięwzięcie znaczy dla mieszkańców.

- Wyrazy uznania za to wspaniałe dzieło, które daje szanse i nadzieje na to, że to wspaniałe młode pokolenie na przyszłość będzie mogło wychowywać się w tak zacnych i komfortowych warunkach. Bo to jest żłobek najwyższej klasy i te 100 miejsc to jest osiągnięcie zupełnie wyjątkowe – mówił poseł Marcin Warchoł.

- Dzisiejsze wydarzenie jest przepięknym świadectwem dbałości o dobro wspólne, determinacji oraz podejmowania odważnych decyzji na przyszłość. To również realizacja potrzeb i oczekiwań rodzin z gminy, które posiadając w okolicy już tak nowoczesne, wyposażone a przede wszystkim dysponujące wykwalifikowaną kadrą miejsce, gdzie będą mogli pozostawiać swoje dzieci, oddając się tym samym rozwojowi osobistemu i karierze zawodowej – podkreśliła Paulina Miśko, dyrektorka biura poselskiego Rafała Webera.

Z kolei burmistrz Gminy i Miasta Nisko Konrad Krzyżak zaznaczył, że jego marzeniem jest to, żeby Nisko było miejscem zarówno dla ludzi starszych, ludzi poszukujących pracy, ale także dla tych najmłodszych, którzy są naszą przyszłością.

- Dzisiaj realizujemy program, który ma spowodować, że Nisko będzie bardziej przyjazne dla tych naszych najmniejszych mieszkańców, którzy są naszą przyszłością. Ten żłobek zostanie na wiele pokoleń, a dzięki temu, że będziemy mogli wspomagać rodziny naszym publicznym żłobkiem, to życie w Nisku będzie jeszcze lepsze – mówił burmistrz.

Na podziękowaniach osobom realizującym tę inwestycją skupił się z kolei starosta niżański Robert Bednarz.

- Swoją wdzięczność chcę skierować na ręce pana burmistrza Konrada Krzyżaka, pana przewodniczącego Rady Miejskiej pana Pawła Tofila, właśnie za podejmowanie takich działań, które przyczyniają się do tego, aby tworzyć jak najlepsze warunki do funkcjonowania na terenie gminy i miasta Nisko oraz powiatu niżańskiego. Wielu mieszkańców powiatu, pracujących nawet w Starostwie w Nisku, przyjeżdża do pracy i tutaj zostawia swoje dzieci, będąc świadomym, że może się całkowicie oddać pracy, bo ich dzieci są odpowiednio zabezpieczone, zaopiekowane – mówił starosta.

W tubie wmurowanej w ścianę żłobka schowano: akt erekcyjny, list do malucha napisany przez dyrektorkę żłobka Bożenę Gergont, zdjęcia żłobka w wersji papierowej i zdjęcia miasta Nisko i żłobka w wersji cyfrowej, prace plastyczne dzieci, herb Niska, przypinkę pamiątkową z 90-lecia nadania praw miejskich miastu Nisko, długopis, monetę 1 zł, monetę „Sokół Niżański”, ostatnie wydanie tygodnika „Sztafeta” z dnia 17 kwietnia, wizytówkę urzędu oraz rozkład jazdy MKS linia nr 26 i 27.