W Nisku remis, który dał Izolatorowi prawo gry w barażach o 3 ligę

Wszystkie bramki padły po przerwie. W 55. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony boiska, celnie „główkował” Jakub Mażysz. Kilka minut później, najlepszy strzelec Sokoła po raz drugi umieścił piłke w bram,ce prztyjerzdnych. Po znakomitym podaniu od Olszowego przymierzył pod poprzeczkę z pola karnego.

Gdy wydawało się, że Sokół pewnie sięgnie po komplet punktów, Izolator ruszył do zdecydowanych ataków. W 87. minucie kontaktowego gola zdobył Majcher. Pomocnik gości uderzył zza pola karnego, a piłka, mijając gąszcz nóg zawodników obu drużyn, wpadła do siatki.

Goście poszli za ciosem. Zaledwie kilka minut później do wyrównania doprowadził Marciniec, który po dośrodkowaniu skutecznie główkował i ustalił wynik meczu na 2:2.

Dwie składne akcje przeprowadzone w końcówce spotkania zapewniły Izolatorowi niezwykle cenny punkt. Dzięki remisowi drużyna z Boguchwały zakończy sezon na drugim miejscu w tabeli, co daje jej prawo gry w barażach o awans do III ligi.

Sokół Nisko - Izolator Boguchwała 2:2 (0:0)

1:0 Mażysz (55), 2:0 Mażysz (63), 2:1 Majcher (87), 2:2 Marciniec 90

Sokół: Konefał - Maćkowiak, Stępień, Rękas Lebioda (84 Kuca), Bednarz, Dziopak (69 Jowett), Kelechi, Rękas, Pietrzyk, Olszowy, Mażysz .

Izolator: Dybski - Gajdek, Mac, Kasprzyk, K.Wilk, M.Wilk, Majcher, Kowal (83 Łebek), Frydrych (70 Pikiel), Marciniec, Bieniek.

Sędziował Jan Paśko (Rzeszów). Żółte kartki: Mażysz, Maćkowiak p K.Wilk, Mac, Łebek.