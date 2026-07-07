W Nisku powstanie obiekt podwójnego przeznaczenia

Umowę podpisano 29 czerwca w Starostwie Powiatowym w Nisku. Za przygotowanie dokumentacji odpowiada firma KOSZTBUD Dariusz Majer z Knurowa.

Koszt opracowania projektu wynosi 813 tys. zł. Dokumentacja ma być gotowa do 27 października.

Planowany obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szpitala. Inwestycja ma zwiększyć możliwości Powiatu Niżańskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, a jednocześnie poprawić zaplecze medyczne i funkcjonalność szpitala.

W imieniu Powiatu Niżańskiego umowę podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka przy kontrasygnacie skarbnik Marii Bednarz. Wykonawcę reprezentował właściciel firmy Dariusz Majer.