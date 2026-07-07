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Nisko 7 lipca 2026

W Nisku powstanie obiekt podwójnego przeznaczenia

Powiat Niżański podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowego obiektu, który ma powstać przy szpitalu w Nisku. Budynek będzie pełnił funkcje medyczne, ochronne i parkingowe, a jednocześnie ma służyć jako obiekt podwójnego przeznaczenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę podpisano 29 czerwca w Starostwie Powiatowym w Nisku. Za przygotowanie dokumentacji odpowiada firma KOSZTBUD Dariusz Majer z Knurowa.

Koszt opracowania projektu wynosi 813 tys. zł. Dokumentacja ma być gotowa do 27 października.

Planowany obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szpitala. Inwestycja ma zwiększyć możliwości Powiatu Niżańskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, a jednocześnie poprawić zaplecze medyczne i funkcjonalność szpitala.

W imieniu Powiatu Niżańskiego umowę podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka przy kontrasygnacie skarbnik Marii Bednarz. Wykonawcę reprezentował właściciel firmy Dariusz Majer.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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