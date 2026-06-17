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Nisko 17 czerwca 2026

W Nisku powstaną nowe zbiorniki retencyjne

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko podpisano umowę na realizację inwestycji, która ma poprawić bezpieczeństwo i jakość zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Zadanie obejmuje budowę nowych zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz niezbędnej infrastruktury wodociągowej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nisku. W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy naziemne zbiorniki retencyjne wykonane ze stali nierdzewnej, każdy o pojemności 300 metrów sześciennych. Wybudowana zostanie również kontenerowa komora rozdziału wraz z instalacjami łączącymi poszczególne obiekty.

Celem inwestycji jest zwiększenie pojemności magazynowej uzdatnionej wody, poprawa ciągłości dostaw dla mieszkańców oraz stabilizacja ciśnienia w sieci wodociągowej. Nowa infrastruktura ma również ograniczyć ryzyko awarii i stworzyć możliwości dalszej rozbudowy sieci, co pozwoli w przyszłości na podłączenie kolejnych odbiorców.

Zakres prac obejmuje także wykonanie instalacji elektrycznych i technologicznych. Powstaną nowe linie kablowe, systemy monitorujące pracę zbiorników oraz urządzenia kontrolujące poziom wody. Niezbędna będzie również rozbudowa rurociągów w hali pomp, dzięki której nowe zbiorniki zostaną włączone do istniejącego systemu Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawcą inwestycji będzie firma PRIMBUD. Na realizację zadania przewidziano 130 dni od daty podpisania umowy.

Wartość inwestycji wynosi ponad 3,19 mln zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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