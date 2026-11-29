Umowę z wykonawcą podpisała Gmina i Miasto Nisko. Prace zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-VIA z Niska.

Pierwsza część zadania obejmuje budowę drogi dla pieszych i rozbudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2608R, czyli ulicy Sandomierskiej. Druga dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Nowej w kierunku ulic Bajaka i Rzeszowskiej.

Łączna wartość umowy wynosi 2 989 733,31 zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie obejmujące 83 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach projektu „Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli”.

Koszt prac przy ulicy Sandomierskiej wynosi ponad 2,4 mln zł, natomiast drugiego odcinka - blisko 576 tys. zł. Wkład własny w pierwszym zadaniu zapewni Powiat Niżański, a w drugim Gmina i Miasto Nisko.

Zgodnie z umową wykonawca ma trzy miesiące na realizację prac od dnia jej podpisania.

Źródło: Gmina i Miasto Nisko