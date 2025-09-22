Miesięcznik
Nisko 22 września 2025

W Nisku otwarto ulicę Osiedle po remoncie

W Nisku oficjalnie otwarto zmodernizowaną ulicę Osiedle. To pierwszy etap większego projektu realizowanego na drodze powiatowej 1051R. W ramach inwestycji ulica zyskała nową nawierzchnię, została wzmocniona i wyposażona w chodniki, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort korzystania z drogi.

Na realizację wszystkich etapów przebudowy udało się pozyskać dofinansowanie z programów Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu. Dzięki środkom z Polskiego Ładu powiat zrealizował pięć inwestycji drogowych o łącznej wartości blisko 8,4 miliona złotych, z czego niemal 8 milionów stanowiło dofinansowanie. Przebudowa ulicy Osiedle kosztowała prawie 3,5 miliona złotych, przy dofinansowaniu wynoszącym 3,3 miliona złotych.

– Mieszkańcy zwracali się z prośbą o wybudowanie chodnika, z uwagi na fakt, iż ulica Sopocka i ulica Osiedle stanowią naturalną obwodnicę drogi, wcześniej krajowej, a obecnie powiatowej, łączącej Nisko ze Stalową Wolą. Wsłuchując się w oczekiwania mieszkańców, podjęliśmy realizację inwestycji, mając jednocześnie na uwadze wysokie koszty, dlatego podzieliliśmy ją na kilka etapów – mówił starosta niżański Robert Bednarz. - Mówiąc o zrealizowanym zadaniu w całości, przebudowa drogi powiatowej 1051R, ulica Osiedle w Nisku, obejmuje odcinek od ulicy Sopockiej. Na całej długości ulicy wykonano nową nawierzchnię i chodniki, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców - dodał starosta.

Poseł Rafał Weber podkreślił znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa ruchu. - Trzeba było tę inwestycję wykonać, mając na uwadze bezpieczną komunikację dla mieszkańców, którzy tu mieszkają, ale też dla wszystkich korzystających z tej trasy na co dzień. Warto zauważyć istnienie jednostki wojskowej, z której pojazdy również korzystają. Jesteśmy tu od kilkudziesięciu minut i w tym czasie przejechało kilka pojazdów wojskowych, zarówno większych, jak i mniejszych. Dzięki inwestycji jednostka uzyskała dobrą trasę dojazdową do swoich nieruchomości.

Szef Zarządu Dróg Powiatowych, Zbigniew Lach, dodał: - Ten odcinek jest wzmocniony pod kątem ciężkich pojazdów, choć docelowo będą się one przemieszczać inną drogą w centrum. W tym celu przebudowywany jest cały odcinek ulicy Kolejowej i Tysiąclecia, który będzie przystosowany do bardzo ciężkich pojazdów. Póki co odcinek ulicy Osiedle spełnia wymagania techniczne dla pojazdów ciężkich.

Burmistrz Niska, Konrad Krzyżak, wyraził zadowolenie z wyboru lokalizacji inwestycji. – Chciałbym podziękować panu staroście, że wybrano miejsca kluczowe dla Niska, jak choćby tę drogę między Niskiem a Stalową Wolą. To ważny ciąg komunikacyjny obok ulicy Sandomierskiej. Wierzę, że w przyszłości Polski Ład lub podobne programy pozwolą samorządom realizować kolejne inwestycje – powiedział burmistrz.

Uroczystość zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi.

